Superbike, GP Estoril 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 ottobre

Dopo un weekend di pausa, torna prepotentemente alla ribalta il Mondiale superbike 2024 che si prepara per le ultime due tappe di una stagione che si sta rivelando quanto mai interessante. Si inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio di Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del campionato.

Sul tracciato portoghese vivremo tre manche di capitale importanza per una lotta al titolo che ha vissuto numerosi scossoni nelle ultime uscite. Dopo la tappa di Aragon la graduatoria generale vede saldamente al comando il rientrante Toprak Razgatlioglu con 414 punti contro i 375 di Nicolò Bulega.

Un margine, quindi, di 39 lunghezze che danno uno scudo importante al portacolori del team BMW. Terza posizione per Alvaro Bautista con 333 punti, mentre è quarto Danilo Petrucci con 277, quinto Alex Lowes con 264.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Estoril sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che proporrà qualifiche e gare. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre manche in chiaro. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte di qualifiche e tre manche.

GRAN PREMIO ESTORIL 2024 (orari italiani)

Venerdì 11 ottobre

Ore 11.20-12.05 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

Sabato 12 ottobre

Ore 10.00-10.20 Prove libere 3

Ore 12.00-12.15 Superpole

Ore 15.00 Gara-1

Domenica 13 ottobre

Ore 10.00-10.10 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race

Ore 15.00 Gara-2