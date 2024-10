Superbike, a Jerez de la Frontera Nicolò Bulega conquista l’ultima pole position del 2024

Sarà Nicolò Bulega a scattare dalla pole position di Gara-1 e della Superpole Race nel round di Jerez de la Frontera del Mondiale Superbike, ultimo atto del campionato 2024 della categoria iridata dedicata alle derivate di serie. Il centauro del Team Ducati Aruba.it ha realizzato il tempo di 1’37”596.

Ad accompagnarlo in prima fila ci saranno Toprak Razgatlioglu (Bmw) ed Alex Lowes (Kawasaki), autori rispettivamente del secondo (1’38”202) e terzo (1’38”302) crono. Seconda linea per Danilo Petrucci (Ducati Barni), Iker Lecuona (Honda Hrc) ed Andrea Locatelli (Yamaha).

Per quanto riguarda gli altri italiani, Michael Ruben Rinaldi (Ducati Motocorsa) scatterà alla nona casella, Andrea Iannone (Ducati GoEleven) dall’undicesima, Axel Bassani (Kawasaki) dalla quattordicesima e Alessandro Del Bianco (Yamaha) dalla ventunesima.

Nel primo pomeriggio, alle ore 14.00, si disputerà Gara-1, nella quale Razgatlioglu avrà l’opportunità di laurearsi matematicamente Campione del Mondo se dovesse mantenere almeno 37 punti di vantaggio su Bulega. In altre parole, al turco sarà sufficiente attestarsi sul podio per chiudere i conti. Se poi l’italiano non dovesse vincere, allora all’anatolico basterebbe un piazzamento fra i primi cinque.