Quante posizioni guadagna Martina Trevisan nel ranking WTA e cosa deve fare per tornare in top100

Martina Trevisan è approdata ai quarti di finale del torneo di categoria WTA 250 di Jiujiang, in Cina: l’azzurra continua una difficile risalita nel ranking, alla ricerca di un rientro in top 100 che appare comunque complesso: l’italiana dovrebbe vincere il torneo per riuscire nell’impresa.

Attualmente Trevisan è risalita dalla piazza 136 a quota 558, fino al 120° posto con 592 punti. In caso di approdo in semifinale, però, l’azzurra compirebbe un ulteriore salto in avanti, salendo fino a quota 636 punti, alla 114ma posizione.

Qualificandosi per l’ultimo atto, invece, l’azzurra si fermerebbe alla soglia della top 100, risalendo fino al 101° posto con 701 punti, infine completerebbe l’impresa rientrando tra le prime 100 al mondo vincendo il torneo e portandosi a quota 788, in 96ma piazza.

RANKING WTA MARTINA TREVISAN 4 NOVEMBRE

Ranking lunedì 28 ottobre: 558, 136° posto.

Punti da scartare lunedì 4 novembre: 20 (Cincinnati 2024).

Punti da incamerare lunedì 4 novembre: al momento 54 (Jiujiang 2024).

Ranking con il passaggio ai quarti: 592, 120° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 636 punti, 114° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 701 punti, 101° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 788 punti, 96° posto virtuale.