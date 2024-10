Sport in tv oggi (mercoledì 30 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 30 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, ma non ci saranno italiani in campo. Ricchissima serata con la Serie A1 di volley femminile, le Coppe Europee di basket e il sontuoso menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 30 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 30 ottobre

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 TENNIS – WTA 250 Jiujiang, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

10.30 LOTTA – Mondiali categorie non olimpiche, seconda giornata (diretta streaming su UWW+)

11.00 SNOOKER – Scottish Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 TENNIS – Masters 1000 Parigi-Bercy, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.45; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.00 BASKET (Eurocup) – Bahcesehir-Trefl Sopot (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj Napoca-Venezia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET (Champions League) – Maccabi Ironi Ramat Gan-Bonn (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Besiktas-Sesto San Giovanni (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – NKA Pecs-Campobasso (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – TTT Riga-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.15 PALLANUOTO (Champions League) – Olympiakos-Savona (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 CALCIO (Serie A) – Empoli-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Venezia-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Alcione Milano (diretta streaming su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Albinoleffe (diretta streaming su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-FeralpiSalò (diretta streaming su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Milan Futuro-Pineto (diretta streaming su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Perugia (diretta streaming su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Giugliano (diretta streaming su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Hapoel Gerusalemme (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – Due partite: Kolossos Rhodes-Karsiyaka, Rytas-Szombathely (diretta streaming su DAZN)

18.45 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-UNI Gyor (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Stella Rossa Belgrado (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurocup) – Hapol Tel Aviv-Buducnost (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurocup) – Ulm-Trento (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky gO, NOW, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-Aris Salonicco (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Conversano-Fasano, Eppan-Bolzano, Pressano-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Mantova-Palermo (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Pisa-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Sassari-Sporting Lisbona (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Perfumerias Avenida-Schio (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Firenze (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Bergamo (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Talmassons (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Monza (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Parma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Padova-Renate (diretta streaming su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Campobasso (diretta streaming su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Lucchese (diretta streaming su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pescara-Pontedera (diretta streaming su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Trapani-Avellino (diretta streaming su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Deutscher Pokal, sedicesimi di finale) – Mainz-Bayern Monaco (diretta streaming su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Monaco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 BASKET (Eurocup) – Valencia-Lietkabelis (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET (Champions League) – Manresa-Chemnitz (diretta streaming su DAZN)

21.00 TENNIS – WTA 250 Merida, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

23.00 CALCIO (Copa Sudamericana, semifinale di ritorno) – Lanus-Cruzeiro (diretta streaming su Como Tv)