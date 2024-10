Sport in tv oggi (giovedì 31 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 31 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’Eurolega di basket con il derby tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Una sfida piena di significati e tesa per il valore che ha anche nella massima competizione per club a livello continentale. A Parigi-Bercy si procede nel tennis e in casa Italia attenzioni nel torneo di doppio con l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Rimanendo in tema tennistico giocheranno quest’oggi anche Martina Trevisan gli ottavi di finale dell’evento asiatico a Jiujiang e Lucrezia Stefanini sempre nel secondo turno a Merida (Messico) e le azzurre proveranno a proseguire nell’avventura. Di scena poi anche gli ultimi match del turno infrasettimanale della Serie A di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 31 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 31 ottobre

02.32 Nuoto, Coppa del Mondo a Singapore: prima giornata (batterie) – Diretta streaming su worldaquatics.com

05.10 Tennis, WTA Jiujiang: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Trevisan vs Bondar 4° match e inizio programma alle 05.00 italiane)

07.00 Tennis, WTA Hong Kong: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

10.00 MotoGP, GP Malesia: conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Tennis, ATP Parigi-Bercy: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.00 Tennis, ATP Parigi-Bercy: ottavi di finale doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Glasspool/Pavlasek 4° match e inizio programma dalle 11.00)

11.32 Nuoto, Coppa del Mondo a Singapore: prima giornata (finali) – Diretta streaming su worldaquatics.com

16.30 F1, GP Brasile: conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 Lotta, Mondiali 2024: ripescaggi 61 kg, 70 kg, 79 kg, 79 kg, 92 kg – Diretta streaming su UWW+.

18.00 Lotta, Mondiali 2024: Finali 61 kg, 70 kg, 79 kg, 79 kg, 92 kg – Diretta streaming su UWW+.

18.30 Calcio, Serie A: Genoa vs Fiorentina – Diretta tv su DAZN2 (215); in streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Serie C: Potenza vs Taranto – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Casertana vs Altamura – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Latina vs Monopoli – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Pallanuoto, Eurocup 2024: Ortigia vs Panionis – Diretta streaming su Euroaquatics Tv.

20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: AGN Energia Bogliasco 1951 vs Rapallo Pallanuoto – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Pallanuoto, Eurocup 2024: AN Brescia vs Dubrovnik – Diretta streaming su Euroaquatics Tv.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Juventus Next Gen vs Sorrento – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport 256; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.45 Pallanuoto, Eurocup 2024: Pro Recco vs Szolnoki – Diretta streaming su Euroaquatics Tv.

20.45 Calcio, Serie A: Roma vs Torino – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Como vs Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Crotone vs Benevento – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Turris vs Catania – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Tennis, WTA Merida: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Stefanini vs Sorribes Tormo 3° match e inizio programma alle 21.00 italiane)