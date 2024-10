LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: il derby italiano è già uno spartiacque della stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna, valida per la settima giornata di Eurolega! Momento difficile per le due compagini italiane, che fanno la voce grossa fra i nostri confini e invece si latita in ambito continentale.

Le due squadre sono difatti in fondo alla classifica, con una sola vittoria in sei partite assieme all’Alba Berlino. Per entrambe due sconfitte brucianti di poco scarto: le scarpette rosse, senza Shavon Shields, se la sono giocata fino alla fine del Baskonia Vitoria-Gasteiz, raccattando però una sconfitta per 88-83 dopo una gara in rimonta. La tripla dell’ex Milano Shabazz Napier ha invece condannato le V nere, con il Bayern Monaco trionfante 84-87.

I virtussini recuperano Ante Zizic: il lungo non aveva giocato con i tedeschi a causa di un attacco di gastroenterite. Rimangono invece i problemi in regia, con Daniel Hackett che si aggiunge ad Alessandro Pajola in infermeria. Milano che invece rimane ancora senza Shields, che verrà rivalutato tra due settimane, Diop e McCormack, oltre alla mancata presenza di Ettore Messina per una fastidiosa otite.

Il derby italiano di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna inizierà alle ore 20.30 al Forum di Assago