Sport in tv oggi (domenica 27 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 27 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con MotoGP e F1, gli sport invernali con sci alpino, short track e pattinaggio artistico, e tanto altro ancora.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la diciottesima tappa stagionale: per il GP della Thailandia, a Buriram, si disputeranno il warm up della MotoGP (4.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (6.00), Moto2 (7.15) e MotoGP (9.00).

A Soelden, in Austria, inizierà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino anche per gli uomini: in programma lo slalom gigante, con la gara maschile che prevede la prima manche alle ore 10.00 e la seconda run alle ore 13.00.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Terza ed ultima giornata di gare per lo short track nella prima tappa del neonato World Tour: ultimi ripescaggi alle ore 14.30 ed ultima tornata di finali alle ore 18.30. Si gareggia a Montreal, sede che ospiterà anche la seconda tappa, inizialmente prevista a Salt Lake City.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 27 ottobre

0.10 Pattinaggio artistico, Skate Canada: singolo femminile, programma libero – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

4.00 Tennis, WTA Tokyo: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

4.40-4.50 MotoGP, GP Thailandia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

6.00 Moto3, GP Thailandia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 11.00 TV8 HD, tv8.it

7.15 Moto2, GP Thailandia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.15 TV8 HD, tv8.it

9.00 MotoGP, GP Thailandia: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

9.40 Atletica, maratona di Venezia – Rai Play Sport 1, dalle 11.15 Rai Sport HD

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Tennis, WTA Guangzhou, finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2° turno qualificazioni (2° match dalle 11.00, non prima delle 12.30, Sonego-Carballes Baena; 3° match dalle 11.00, non prima delle 14.00, Fognini-Cazaux) – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Calcio, Serie A: Parma-Empoli – DAZN, DAZN 1

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Tennis, ATP Vienna, finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.30 Short track, World Tour Montreal: 3a giornata, ripescaggi – discovery+, YouTube Skating ISU

15.00 Calcio, Serie A: Lazio-Genoa – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Venezia – DAZN, DAZN 2

15.30 Tennis, ATP Basilea, finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

16.00 Pattinaggio artistico, Skate Canada: singolo maschile, programma libero – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

16.00 Volley, SuperLega: Milano-Verona – DAZN, VBTV

16.30 Pallanuoto, Serie A1: Ortigia-Brescia – Rai Sport HD, Rai Play

16.30 Basket, Serie A: Venezia-Scafati – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+

17.00 Volley, SuperLega: Padova-Piacenza – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Conegliano-Bergamo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Busto Arsizio-Scandicci – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Talmassons-Vallefoglia – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Schio – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Alpo – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Battipaglia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Venezia – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Inter-Juventus – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Trentino-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Cisterna – VBTV

18.10 Pattinaggio artistico, Skate Canada: danza sul ghiaccio, free dance – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Sassari-Trentino – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Short track, World Tour Montreal: 3a giornata, finali – discovery+, YouTube Skating ISU

19.00 Basket, Serie A: Varese-Pistoia – DAZN

19.00 Volley, SuperLega: Modena-Monza – DAZN, VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Cuneo-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma – DAZN, DAZN 1

21.00 F1, GP Messico: gara -Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 22.30 TV8 HD, tv8.it