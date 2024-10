Speed skating, i convocati dell’Italia al raduno di Inzell. C’è anche Arianna Fontana!

Dal 22 al 24 novembre la prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating terrà banco a Nagano (Giappone). A meno di un mese da questa scadenza, la Nazionale italiana di pista lunga è a lavoro sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) per andare a definire l’elenco degli atleti che prenderà parte al massimo circuito internazionale.

Un raduno nel quale gli azzurri affronteranno tre giorni di competizione nella International Invitation Race (25-27 ottobre). Un momento importante per il gruppo tricolore, con il direttore tecnico e allenatore Maurizio Marchetto, insieme al tecnico Matteo Anesi, che valuteranno lo stato di forma e i progressi della squadra in vista delle convocazioni per gli impegni citati.

Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI DELL’ITALIA

Giorgia Aiello (Cardano Skating), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro), Maybritt Vigl (Ritten Sport), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Alessio Trentini (Fiamme Azzurre). Aggregati alla squadra Nazionale anche Alice Marletti (C.P. Pinè), Manuel De Carli (C.P. Pinè) e Manuel Ghiotto (Fiamme Oro).

Da notare che in Germania sono presenti altri pattinatori italiani: Giulia Lollobrigida, Federica Maffei, Mattia Peghini, Mattia Bernabè, Giacomo Zampedri, Daniel Niero e Arianna Fontana. Chiaramente, desta sensazione la presenza di quest’ultima che tenterà di qualificarsi per entrare nella squadra italiana e quindi disimpegnarsi tra lo speed skating e lo short track.