Speed skating, Ghiotto e Lollobrigida subito a segno a Inzell. Arianna Fontana terza italiana nei 3000 metri

Test alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, per la Nazionale italiana di speed skating: nei 5000 maschili tripletta azzurra, con Davide Ghiotto che vince in 6:10.82 davanti a Michele Malfatti, secondo a 8.94 ed Andrea Giovannini, terzo a 12.51.

Nei 3000 femminili vince la ceca Martina Sablikova in 4:03.60, ma alle sue spalle c’è Francesca Lollobrigida, seconda a 2.33, mentre il gradino più basso del podio è della belga Sandrine Tas, terza a 4.97. Sesta piazza per Alice Marletti, con un distacco di 9.80, mentre c’era grande attesa per la prestazione di Arianna Fontana, che chiude settima in 4:14.25, a 10.65.

Doppia prova sui 500 metri: tra gli uomini doppietta per il kazako Yevgeniy Koshkin, mentre in casa Italia David Bosa raccoglie un quarto ed un sesto posto. Tra le donne la prima serie va all’austriaca Vanessa Herzog, ma Serena Pegher sale sul gradino più basso del podio, mentre nella seconda si impone la kazaka Nadezhda Morozova, con l’azzurra che si classifica quinta.

5000 UOMINI

1 O yl 16 GHIOTTO, Davide ITA Senior 6:10.82 SB –

2 O rd 15 MALFATTI, Michele ITA Senior 6:19.76 SB +8.94

3 I bl 16 GIOVANNINI, Andrea ITA Senior 6:23.33 SB +12.51

5 O rd 13 DI STEFANO, Daniele ITA Senior 6:25.01 SB +14.19

6 I bl 14 LORELLO, Riccardo ITA Neo 6:26.61 SB +15.79

14 I bl 8 DE CARLI, Manuel ITA Neo 6:39.41 PB +28.59

16 O rd 9 ZAMPEDRI, Giacomo ITA Neo 6:40.16 PB +29.34

18 I wt 3 PEGHINI, Mattia ITA Neo 6:41.95 PB +31.13

3000 DONNE

1 O yl 14 SÁBLÍKOVÁ, Martina CZE Senior 4:03.60 SB –

2 I bl 14 LOLLOBRIGIDA, Francesca ITA Senior 4:05.93 SB +2.33

3 I bl 12 TAS, Sandrine BEL Senior 4:08.57 SB +4.97

6 O rd 7 MARLETTI, Alice ITA Neo 4:13.40 PB +9.80

7 I bl 10 FONTANA, Arianna ITA Senior 4:14.25 +10.65

12 O rd 11 LORENZATO, Laura ITA Senior 4:17.23 SB +13.63

15 O rd 9 MAFFEI, Federica ITA Senior 4:21.79 SB +18.19

19 I wt 3 FEDERICO, Silvia ITA Senior 4:30.33 PB +26.73

22 I bl 6 LOLLOBRIGIDA, Giulia ITA Senior 4:32.80 SB +29.20

500 UOMINI (1)

1 O yl 22 KOSHKIN, Yevgeniy KAZ Neo 34.56 SB –

2 I wt 21 LLOP IZQUIERDO, Nil ESP Neo 35.25 SB +0.69

3 O rd 21 ZJARDEMBEKULY, Altaj KAZ Senior 35.33 PB +0.77

4 I bl 22 BOSA, David ITA Senior 35.71 +1.15

12 O rd 17 BERNABE’, Mattia ITA Neo 36.44 +1.88

13 I bl 20 TRENTINI, Alessio ITA Senior 36.55 +1.99

17 O rd 13 BETTI, Francesco ITA Senior 36.86 SB +2.30

20 I wt 19 DI STEFANO, Daniele ITA Senior 37.00 +2.44

26 O rd 9 PEGHINI, Mattia ITA Neo 37.64 PB +3.08

29 I wt 9 DE CARLI, Manuel ITA Neo 38.16 +3.60

30 O yl 10 THURNER, Romedius ITA Neo 38.37 +3.81

39 O yl 4 ZAMPEDRI, Giacomo ITA Neo 39.93 +5.37

500 DONNE (1)

1 I wt 15 HERZOG, Vanessa AUT Senior 37.90 SB –

2 O rd 15 SILAEVA, Kristina KAZ Senior 38.49 SB +0.59

3 I bl 14 PERGHER, Serena ITA Neo 38.99 SB +1.09

12 I wt 9 VIGL, Maybritt ITA Neo 40.40 SB +2.50

14 I bl 8 LUCIANI, Veronica ITA Senior 40.65 PB +2.75

500 UOMINI (2)

1 I bl 18 KOSHKIN, Yevgeniy KAZ Neo 34.70 SB –

2 I wt 17 ZJARDEMBEKULY, Altaj KAZ Senior 35.08 PB +0.38

3 O rd 17 LLOP IZQUIERDO, Nil ESP Neo 35.10 SB +0.40

6 O yl 18 BOSA, David ITA Senior 35.98 +1.28

18 I bl 10 BERNABE’, Mattia ITA Neo 36.60 +1.90

500 DONNE (2)

1 O rd 11 MOROZOVA, Nadezhda KAZ Senior 38.58 SB –

2 I bl 12 SILAEVA, Kristina KAZ Senior 38.86 SB +0.28

3 O yl 6 VANHOUTTE, Fran BEL Neo 38.88 PB +0.30

5 O yl 10 PERGHER, Serena ITA Neo 39.21 SB +0.63

11 O yl 4 VIGL, Maybritt ITA Neo 40.23 SB +1.65