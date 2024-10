Speed skating, Davide Ghiotto firma il record del mondo ufficioso! Tempo mostruoso sui 10.000 metri

Davide Ghiotto si è reso protagonista di una prestazione strabordante sui 10.000 metri all’International Race di Inzell, competizione test in corso di svolgimento nella località tedesca. Il due volte Campione del Mondo della specialità, nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ha completato la distanza con lo stupefacente crono di 12:26.30. Si tratta di tempo straripante, inferiore di quattro secondi abbondanti rispetto al record del mondo stabilito dallo svedese Nils van der Poel ai Giochi di Pechino 2022 (12:30.74).

Il 30enne italiano è così diventato il primo uomo a infrangere l’iconico muro dei 12 minuti e 30 secondi nella gara più lunga sull’ovale di speed skating, ma il primato non potrà essere omologato: a questo evento, infatti, non erano presenti giudici ISU e non erano previsti controlli antidoping, due obblighi previsti per ratificare a tutti gli effetti una prestazione cronometrica. Quello odierno può essere considerato come un record del mondo ufficioso, con la speranza che il nostro portacolori si ripeta su questi livelli nelle prossime occasioni internazionali.

Secondo posto per il ceco Metodej Jilek (12:46.56), seguito dagli altri azzurri Michele Malfatti (12:59.32) e Riccardo Lorello (13:20.50). Davide Bosa si è invece imposto sui 1000 metri con il crono di 1:10.37, mentre Daniele Di Stefano ha concluso al quinto posto (1:10.91). Da annotare i successi di Francesca Lollobrigida sui 1000 metri (1:16.54) e di Alice Marletti sui 5000 metri (7:17.00) davanti a Laura Lorenzato (7:20.77).