Sollevamento pesi: Giulia Miserendino ritorna alla -64 kg e conquista l’argento agli Europei 2025 U23

Un ritorno in pedana significativo. Giulia Miserendino ha conquistato la medaglia d’argento in occasione dei Campionati Europei Under 23 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in Polonia, precisamente in quel di Raszyn. L’atleta, a seguito dello lo stop per infortunio, è tornata a gareggiare nella categoria -64 kg dopo aver gravitato per tre anni nella -71 kg, rendendosi artefice di una gara molto positiva.

L’azzurra ha battagliato chilo su chilo nello strappo con l’ucraina Svitlana Moskvina, sbagliando la seconda alzata a 100 kg ma tirando su correttamente 102 kg nel secondo tentativo, una lunghezza in meno della diretta rivale. Nel secondo segmento le due pesiste rinnovano così il duello, subendo però l’inserimento da parte di altre due pretendenti, ovvero l’iberica Yarnoz e la padrona di casa Wolf.

La palermitana alza correttamente i primi 116 kg, fallendo però le altre due chance. Ma la misura le consente malgrado la quarta posizione di specialità di conquistare il secondo posto con il totale di 218 kg. Vince quindi Moskvina guadagnando 223 kg. Gradino più basso del podio invece per l’iberica con 213 kg.

Buone notizie anche dalla categoria -64 kg junior, dove Lavinia Magistris ha ottenuto il bronzo di strappo, eseguendo un’alzata di 87 kg. Meno brillante purtroppo lo slancio dove, a causa di una sola prova da 104 kg, l’atleta è scivolata al quarto posto totale con 191 kg complessivi. Ma il bilancio resta ottimo.