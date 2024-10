Six Kings Slam, Sinner subito in campo con Medvedev: obiettivo vittoria per un assegno d’oro

La Six Kings Slam sta per cominciare: domani a Riad (Arabia Saudita) comincerà la prima edizione della ricchissima esibizione organizzata dai sauditi che vedrà al via sei protagonisti: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Scenderà per primo in campo Sinner alle 18.30 di domani contro Medvedev. Un confronto andato in scena tante volte, con i confronti diretti che sono sul 7-7: la settima vittoria di Jannik in questa rivalità è arrivata proprio la settimana scorsa nei quarti di finale di Shanghai. L’altoatesino arriva a questa esibizione pieno di fiducia, reduce dal successo cinese e da una stagione eccezionale sotto ogni punto di vista, che lo vedrà con pieno merito chiudere l’anno al numero 1 del ranking mondiale. Ogni partecipante intasca 1.5 milioni, ma c’è lo stimolo di vincere per arrivare ad addirittura 6 milioni.

Domani scenderanno in campo anche Holger Rune e Carlos Alcaraz. Rune è un po’ l’intruso dei sei giocatori presenti, essendo l’unico a non aver ancora vinto uno Slam. Il danese avrà quindi la motivazione di dimostrare di non essere stato invitato per caso in questa manifestazione e prendere slancio per un finale di stagione che in questa occasione non lo vedrà protagonista alle ATP Finals di Torino. Lo spagnolo invece viene dal risultato non esaltante di Shanghai, con la sconfitta ai quarti contro Machac.

Infine Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo è ancora in grado di tenere un livello di gioco alto, come dimostrato a sprazzi quest’anno, ma specialmente con il trionfo olimpico. Lo spagnolo invece ha annunciato il ritiro e questa sarà la sua penultima competizione da agonista prima delle finali di Coppa Davis con la sua Spagna. Per tutti gli appassionati di tennis e i tifosi del maiorchino, sarà una delle ultimissime occasioni per vederlo in campo.