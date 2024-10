Six Kings Slam 2024, Carlos Alcaraz piega in due set Rafa Nadal e sfiderà ancora Sinner

Tutto come da copione. Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) si è fatto distrarre dai sentimenti e ha battuto Rafa Nadal nella seconda semifinale del Six Kings Slam a Riad. Sul veloce indoor dell’esibizione saudita, Carlitos ha vinto il derby spagnolo in maniera piuttosto chiara, al cospetto di un Nadal non in grande condizione, ma comunque bravo ad avere sempre l’atteggiamento giusto in campo. 6-3 6-3 in 1 ora e 17 minuti lo score conclusivo e quindi sabato, nella Finale per il primo posto sarà super sfida contro Jannik Sinner, mentre Rafa se la vedrà nella Classica contro Novak Djokovic nel confronto per il 3°/4° posto.

Nel primo set si comprende fin da subito il canovaccio del confronto. Nadal non sufficientemente mobile al cospetto di un Alcaraz che, pur andando a sprazzi, fa vedere colpi d’alta scuola. Questi vincenti gli valgono il break nel primo gioco del match e l’altro nel nono game della prima frazione, ben gestita da Carlitos dall’inizio alla fine senza particolari sussulti (6-3).

Nel secondo set il maiorchino tenta qualche sortita in più a rete, ma la potenza dei colpi del classe 2003 è devastante. Nel quarto game c’è il break decisivo con un’accelerazione di rovescio paurosa. Il 22 volte vincitore Slam allieta la platea con qualche dritto a uncino dei suoi, che gli consente di tenere gli ultimi due turni al servizio del confronto, non potendo però fare nulla in risposta nel nono gioco. Conclusione: 6-3 per Alcaraz.

Leggendo le statistiche, si nota come e quanto il n.2 del mondo sia stato in grado di incidere in tutti i fondamentali, in particolare al servizio: 86% dei punti vinti con la prima e 65% con la seconda.