Sinner sul ritiro di Nadal: “Ha insegnato tanto ai giovani, persona incredibile fuori dal campo”

Dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-1 6-4 approdando alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2024, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulla partita e anche sulla notizia più importante del giorno per il tennis globale. In mattinata è arrivato infatti l’annuncio del ritiro di Rafael Nadal, che chiuderà la carriera a Malaga con la maglia della Spagna nelle Final Eight di Coppa Davis.

“Beh è una notizia dura per il mondo del tennis e non solo. Cosa posso dire, sono stato veramente fortunato ad averlo conosciuto anche fuori dal campo, è una persona incredibile. Ovviamente tutti abbiamo visto quanto è stato forte, ma ha insegnato ai giovani tennisti come comportarsi e come gestire situazioni difficili in campo. Ci ha regalato tante emozioni“, dichiara il numero 1 del ranking.

“È rimasto sempre umile, non è cambiato con il successo, scegliendo le persone giuste attorno a sé e avendo una grande famiglia. Ci sono così tante cose che ci ha dato, quindi sì, è una notizia dura, però allo stesso tempo ogni cosa ha un inizio e una fine. Solo lui sa come si sente, è così“, aggiunge l’azzurro dopo aver scoperto la notizia del ritiro di Nadal.

Sinner ha fatto in tempo ad affrontare il maiorchino nel circuito maggiore, perdendo tutti e tre gli scontri diretti disputati tra il 2020 ed il 2021 sempre sulla terra rossa senza vincere neanche un set. Il nativo di Manacor si era imposto ai quarti di finale del Roland Garros 2020 e nella stagione successiva ai sedicesimi del Masters 1000 di Roma e agli ottavi di Parigi.