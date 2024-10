Roger Federer sul ritiro di Nadal: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai”

La notizia del ritiro di Rafael Nadal ha scosso il mondo del tennis e dello sport a tutto tondo, provocando una lunga serie di reazioni tra cui quella del suo storico rivale Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, che ha disputato il suo ultimo match in carriera proprio in coppia con il maiorchino in un doppio della Laver Cup 2022, ha commentato così su Instagram l’annuncio di Rafa.

“Che carriera, Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i traguardi incredibili raggiunti nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto“, le parole di Federer. I due hanno sempre avuto un buon rapporto fuori dal campo, nonostante la forte rivalità sportiva cominciata nel lontano 2004.

Roger e Rafa si sono sfidati 40 volte in carriera (l’ultimo scontro diretto risale alla semifinale di Wimbledon del 2019), con un bilancio di 24-16 in favore dello spagnolo che ha saputo fare la differenza sulla terra rossa con 14 successi su 16 match. Sono 14 i testa a testa andati in scena negli Slam, con il nativo di Manacor avanti 10-4 (6-0 a Parigi).

La rivalità tra Federer e Nadal è stata una delle più importanti nella storia dello sport mondiale, anche grazie ad alcune partite leggendarie come le finali di Wimbledon 2007 e 2008, l’ultimo atto degli Australian Open 2009 e 2017. Il giocatore elvetico ha chiuso la carriera con all’attivo 20 titoli Major, mentre lo spagnolo ne ha conquistati 22.