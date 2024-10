Sinner-Alcaraz oggi, finale Six Kings Slam 2024: orario, tv, programma, streaming

Per la seconda volta in poche settimane Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scendono in campo l’uno contro l’altro, stavolta nella finale del torneo di esibizione Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita. Il vincitore porterà a casa il non piccolo gruzzoletto di sei milioni di dollari.

La giornata conclusiva dell’evento saudita va dunque a mettere in scena il grande classico di un’era che sta per chiudersi, Djokovic-Nadal, e un altro di un’era che sta nascendo, Sinner-Alcaraz. Tutto, chiaramente, un po’ avulso dai precedenti, anche se l’agone qui difficilmente mancherà. Vero è che si è nel “terreno” di Sinner, il veloce indoor, una parte di stagione che più volte, anche prima dell’esplosione di fine 2023, ha dimostrato di saper apprezzare fortemente.

La finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà oggi non prima delle ore 20:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. Diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN (quest’ultima in modalità gratuita dietro registrazione). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE SIX KINGS SLAM 2024 OGGI

Sabato 19 ottobre

Ore 18:30 Djokovic (SRB)-Nadal (ESP) – Finale 3° posto

Ore 18:30 Djokovic (SRB)-Nadal (ESP) – Finale 3° posto

Non prima delle ore 20:00 Sinner (ITA)-Alcaraz (ESP) – Finale 1° posto

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ, FINALE SIX KINGS SLAM 2024

