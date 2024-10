Sinner-Alcaraz, finale ATP Pechino 2024: orario esatto, programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano, reduce dall’affermazione in due set contro il padrone di casa Yunchaokete Bu, scenderà sul cemento della capitale cinese per disputare l’atto conclusivo contro il suo grande rivale spagnolo, capace di regolare il russo Daniil Medvedev. Si preannuncia uno scontro diretto estremamente avvincente e appassionante tra il numero 1 e il numero 2 del mondo.

L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre, sarà il terzo match sul Campo Capital Group Diamond a partire dalle ore 06.00 e non inizierà prima delle ore 11.00. In precedenza si disputeranno l’incontro femminile tra Sabalenka e Keys e la finale del doppio maschile (non prima delle ore 08.00) tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Hellovaara/Patten. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro il 21enne iberico, che conduce per 5-4 nei precedenti sul circuito maggiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Alcaraz, finale del torneo ATP 500 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE ATP PECHINO

Mercoledì 2 ottobre

Terzo match dalle ore 06.00 e non prima delle ore 11.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 06.00 sul campo Capital Group Diamond, si giocheranno nell’ordine Sabalenka-Keys e Bolelli/Vavassori-Hellovaara/Patten (non prima delle ore 08.00). Al termine (e non prima delle ore 11.00) toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.