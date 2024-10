Shiffrin subito in testa a metà del gigante di Soelden. Terza Brignone, Bassino ci prova per il podio

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino parte subito nel segno di Mikaela Shiffrin. L’americana ha firmato il miglior tempo al termine della prima manche del gigante di Soelden. La nativa di Vail ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, con qualche sbavatura sul muro del Rettenbach, ma scatenandosi poi nel piano finale.

Una gara che ha vissuto subito un importante colpo di scena ancora prima di cominciare, visto che Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa generale e di quella di specialità, ha rinunciato a prendere il via per un problema al ginocchio. La svizzera aveva già comunicato durante la conferenza di presentazione dell’evento di non sentirsi al meglio ed oggi ha preso la decisione di non gareggiare.

Tornando alla gara, seconda posizione per la neozelandese Alice Robinson, che conferma di avere un buon feeling con la pista di Soelden, concludendo al secondo posto con 22 centesimi di ritardo da Shiffrin, perdendo addirittura cinque decimi nei confronti dell’americana sul piano.

Nonostante due evidenti errori sul muro e poi nel finale, Federica Brignone ha chiuso al terzo posto a 40 centesimi da Shiffrin. La valdostana ha messo due volte la mano sul tracciato, salvandosi soprattutto sul ripido, dove ha rischiato di scivolare. Un piazzamento sul podio che al momento sembra abbastanza al sicuro, visto che al quarto posto c’è la norvegese Thea Louise Stjernesund con 69 centesimi di ritardo da Shiffrin.

Tanta fatica sul ripido per Marta Bassino, con la piemontese che ha poi perso molto anche sul piano, chiudendo comunque in quinta posizione a 90 centesimi dalla testa della classifica. Il distacco da Shiffrin sale già sopra il secondo dal sesto posto dell’austriaca Stephanie Brunner (+1.37), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.48) e la svedese Sara Hector (+1.62), che ha commesso tanti errori. Concludono la Top-10 la croata Zrinka Ljutic (+1.85) e la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.86).

Asja Zenere perde quasi due secondi sul muro e conclude alla fine con poco più di tre secondi da Shiffrin (+3.01). Indietrissimo le altre azzurre scese nella prima manche con Elisa Platino (+4.19) e Roberta Melesi (+4.22), entrambe oltre i quattro secondi di ritardo.