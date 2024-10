Sci alpino, Sofia Goggia non ci sarà a Soelden. Sarà una stagione di rincorsa, ma la strada è giusta

La Coppa del Mondo di sci alpino comincia come ogni anno da Soelden ed in questa prima stagionale in casa Italia c’è sicuramente un’assente illustre, visto che Sofia Goggia non correrà sul Rettenbach. Nessun colpo di scena, nessun infortunio dell’ultimo minuto, nessuna sorpresa dunque, ma un’assenza programmata e decisa da tempo dalla bergamasca e da tutto lo staff azzurro, con la campionessa olimpica che sta continuando un preciso lavoro di recupero dal gravissimo infortunio dello scorso febbraio.

Non è stato assolutamente facile per Sofia recuperare dopo questo ennesimo stop. Nei mesi precedenti la bergamasca ha parlato anche della sua paura di farsi male nuovamente e che non è per niente stato facile tornare ancora una volta a rimettersi gli sci. La grinta e la forza di volontà, però, sono qualità che non sono mai mancate nella carriera di Goggia, che ha saputo rialzarsi sempre, tornando ogni volta più forte e continuando comunque sempre a vincere.

Il recupero è stato lungo e mai come questa volta Goggia ha deciso di fare tutto con calma, rispettando precisamente il percorso di riavvicinamento allo sci, prendendosi tutti i suoi tempi. Poche sciate durante l’estate, l’assenza anche dal ritiro in Argentina ed un rientro sugli sci sempre graduale, come in questi giorni in Val Senales dove resterà fino a fine settimana. In base a come andranno questi allenamenti verrà stilato il programma delle prossime settimane, sempre con l’obiettivo di non bruciare alcuna tappa e di fare tutte le cose al meglio.

Soelden era troppo vicina e non aveva senso accelerare i tempi per un rientro che potrebbe avvenire tra la fine di novembre e le prime settimane di dicembre. Da capire se Goggia sarà presente nel gigante di Killington, oppure ai due successivi in Canada a Tremblant o addirittura decidere di rientrare solamente nella sua amata velocità. A metà dicembre a Beaver Creek sono in programma una discesa ed un superG e forse quel fine settimana (14-15 dicembre) è davvero quello segnato in rosso sul calendario dalla bergamasca.

Sarà dunque una stagione di rincorsa, cercando di ritrovare un passo alla volta le sensazioni e le emozioni che solo le gare possono dare e che in allenamento non si possono provare. C’è da ricordare che questa è la stagione del Mondiale di Saalbach, che potrebbe davvero essere il principale obiettivo di Goggia. Un traguardo a cui sicuramente la campionessa azzurra vuole puntare, visto che nella sua straordinaria bacheca manca proprio una sola cosa: l’oro iridato.