Sofia Goggia vittima di una brutta caduta: voci di in un infortunio molto serio

Bruttissimo infortunio per Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca, infatti, secondo le prime voci si è procurata la frattura di tibia e perone nel corso di una sessione di allenamento di gigante che si teneva presso la pista Casola di Pontedilegno, nel bresciano: l’azzurra ha inforcato con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Secondo la FISI, la Commissione Medica federale non si è ancora espressa sulla diagnosi dell’infortunio e gli accertamenti verranno effettuati nelle prossime ore.

Qualora la gravità dell’infortunio fosse confermata, Goggia dovrebbe quasi certamente dare addio al sogno di vincere per la quinta volta in carriera la Coppa del Mondo di discesa: attualmente la classe 1992 è al comando della classifica con 350 punti, seguita dall’austriaca Stephanie Venier a 261 e dalla svizzera Lara Gut-Behrami a 209. Mancano però ancora ben 4 discese al termine della stagione.

Rimaniamo, a questo punto, in attesa di comunicati ufficiali della Federazione e ulteriori notizie, ma i primi lanci di agenzia sono stati confermati e per Sofia Goggia la stagione, e il sogno di vincere una nuova Coppa di discesa, si interrompono bruscamente e nel modo peggiore.