Sci alpino, Mikaela Shiffrin pronta per le 100 vittorie e un altro sorpasso su Stenmark… E non solo!

La stagione 2024-25 di sci alpino femminile prenderà il via sabato 26 ottobre da Sölden, sul ghiacciaio del Rettenbach. Tra le protagoniste più attese del nuovo inverno c’è, ovviamente, anche Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense mira a tagliare traguardi significativi e soprattutto inediti nella storia della disciplina.

Il più immediato è, ovviamente, quello delle 100 vittorie in Coppa del Mondo. La ventinovenne americana ne ha già conseguite 97 e può, pertanto, raggiungere la fatidica tripla cifra (sinora preclusa a chicchessia, il sesso non fa differenza) nell’anno solare 2024.

Dopodiché, l’obiettivo sarà quello di toccare quota 87 affermazioni nelle discipline tecniche. Attualmente, la fenomenale sciatrice stars&stripes ne ha accumulate 82 (60 slalom e 22 giganti), quattro in meno di Ingemar Stenmark (46 tra i pali stretti e 40 fra le porte larghe) nel settore maschile.

All’orizzonte della primavera c’è poi la sesta Sfera di cristallo della carriera. Fregiarsene, significherebbe raggiungere Annemarie Moser-Pröll, che dal 1979 regna incontrastata nel ruolo di unica donna capace di concludere la classifica generale al primo posto per 6 inverni differenti.

Questi sono i temi più in vista, se vogliamo i più immediati. Nei prossimi mesi Shiffrin però saprà fornirne molti altri, indubbiamente più fini e ricercati, relativi per esempio alla polivalenza e agli ori iridati. Se ne parlerà a tempo debito. Di certo c’è che da qui al 27 marzo, Mikaela sarà in grado di fornire una marea di spunti e di temi d’interesse. Il pregio e il privilegio di chi, senza “se” e senza “ma”, deve essere considerata la più grande di tutti i tempi.