Quando inizia la Coppa del Mondo di sci? Calendario prime gare, orari, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per terminare. La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta per tornare su questi schermi e la cornice da sui si partirà sarà una Classica. Il riferimento è alla Rettenbach, a Soelden (Austria), dove nel week end del 26-27 ottobre sono in programma due gare: il gigante femminile e quello maschile. Sul pendio austriaco, specialiste e specialisti delle porte larghe si daranno battaglia per partire con il piede giusto, augurandosi che vi siano le condizioni per gareggiare, citando i problemi legati alla neve dell’anno passato.

Bisognerà attendere tre settimane per la seconda tappa in quel di Levi, in Finlandia. Saranno però i rapid gates protagonisti sulla Levi Black. Il 16 novembre spetterà alle ragazze cimentarsi tra i pali stretti, a mettere a dura prova la propria reattività. Nel giorno successivo sarà il turno degli uomini e scopriremo chi saprà interpretare al meglio la pista finnica.

La settimana successiva appuntamento sulle nevi di Gurgl (Austria) e sempre slalom a caratterizzare un inizio d’annata all’insegna delle discipline tecniche. Le donne a inaugurare il fine-settimana e gli uomini a chiudere sulla Kirchenkar, pista caratterizzata da una parte iniziale di media pendenza e un muro molto ripido in successione, paragonabile a quello della Rettenbach.

A cavallo tra novembre e dicembre le ragazze voleranno negli States per competere sulla Superstar a Killington: nel day-1 (30 novembre) le gigantiste andranno in cerca di precisione e scorrevolezza per essere efficaci tra le porte larghe; nel day-2 saranno ancora i pali stretti protagonisti e non sarà ammesso il minimo errore.

La copertura televisiva della Coppa del Mondo di sci alpino sarà offerta dai canali Rai (Rai 2 HD o RaiSport HD a seconda delle esigenze di palinsesto) e da Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport seguirà tutta la stagione del Circo Bianco con le proprie DIRETTE LIVE testuali. Di seguito il calendario delle prime gare:

CALENDARIO PRIME GARE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

Sabato 26 ottobre

Ore 10.00 prima manche gigante femminile a Soelden (Austria)

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile a Soelden (Austria)

Domenica 27 ottobre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile a Soelden (Austria)

Ore 13.00 seconda manche gigante maschile a Soelden (Austria)

Sabato 16 novembre

Ore 10.00 prima manche slalom femminile a Levi (Finlandia)

Ore 13.00 prima manche slalom femminile a Levi (Finlandia)

Domenica 17 novembre

Ore 10.00 prima manche slalom maschile a Levi (Finlandia)

Ore 13.00 prima manche slalom maschile a Levi (Finlandia)

Sabato 23 novembre

Ore 10.30 prima manche slalom femminile a Gurgl (Austria)

Ore 13.30 prima manche slalom femminile a Gurgl (Austria)

Domenica 24 novembre

Ore 10.30 prima manche slalom maschile a Gurgl (Austria)

Ore 13.30 prima manche slalom maschile a Gurgl (Austria)

Sabato 30 novembre

Ore 18.00 prima manche gigante femminile a Killington (USA)

Ore 21.00 seconda manche gigante femminile a Killington (USA)

Domenica 1° dicembre

Ore 18.00 prima manche slalom femminile a Killington (USA)

Ore 21.00 seconda manche slalom femminile a Killington (USA)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD / RaiSport HD a seconda delle esigenze di palinsesto, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport