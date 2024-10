Sci alpino, Marta Bassino: “Male nella seconda manche. Brignone? Un esempio per tutte noi”

Marta Bassino chiude senza troppa voglia di sorridere il gigante di Soelden (Austria) gara d’esordio della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sul ghiacciaio del Rettenbach la sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha vissuto una gara con pochi guizzi e, se la prima manche aveva fatto intravedere qualcosa di buono, la seconda ha lasciato parecchi dubbi.

La sensazione è che la nostra portacolori non sia ancora stata in grado di svoltare dopo la stagione 2023-2024 ben poco soddisfacente, e sorprendono soprattutto le sue difficoltà sui tratti nei quali, solitamente, ha sempre saputo fare la differenza. Anche la gara odierna sulle nevi austriache non è andata in maniera molto diversa con Marta Bassino che si è dovuta accontentare di una modesta 13a posizione a 1.86 da una straordinaria Federica Brignone che ha vinto la gara.

Al termine della sua prova, la sciatrice classe 1996 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport: “Non sono certo soddisfatta della mia seconda manche. Mi sono sentita meglio nella prima soprattutto a livello di facilità di sciata. Ho fatto parecchia fatica specialmente sul muro e quei problemi me li sono portati fino al traguardo”.

L’azzurra, infine, non può che esaltare quanto fatto da Federica Brignone, autrice di una prova superlativa: “Fede è pazzesca! Vi assicuro che è tutta estate che sciava fortissimo ed era sempre davanti a tutte. Per me è il più grande esempio che potessi avere. Non molla mai. È sempre li ed è una combattente nata. Davvero una vittoria bellissima”.