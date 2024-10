Ordine d’arrivo gigante femminile Soelden 2024: Brignone vince, distacchi oltre il secondo dalla terza in poi

Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana aveva chiuso la prima manche al terzo posto, poi nella seconda si è resa protagonista di una stupenda risalita e ha trionfato con pieno merito sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. La 34enne ha pennellato delle linee superbe tra le porte larghe, si è esaltata sul muro finale e si è guadagnata il gradino più alto del podio.

Federica Brignone ha scavalcato la neozelandese Alice Robinson (poi seconda a 17 centesimi) e la statunitense Mikaela Shiffrin, che aveva primeggiato nell’atto d’apertura con 40 centesimi di margine e che poi ha chiuso in quinta piazza a 1.21. Sul terzo gradino del podio si è piazzata l’austriaca Julia Scheib (a 1.08), quarta la statunitense Katie Hensien (quarta a 1.11). Marta Bassino ha terminato in 13ma posizione a 1.86, sedicesima l’albanese Lara Colturi, ventesima l’altra azzurra Asja Zenere.

Federica Brignone si è così issata al comando della classifica generale di Coppa del Mondo (oltre che di quella di specialità), ma purtroppo il calendario non le è favorevole vista la discrepanza di gare in termini numerici tra le varie specialità (le slalomiste sono oltremodo premiate). Di seguito l’ordine d’arrivo del gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino che ha regalato grande spettacolo in terra austriaca.

ORDINE ARRIVO GIGANTE FEMMINILE SOELDEN 2024

1 5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:06.22 (3) 1:09.83 (7) 2:16.05 0.00 Rossignol

2 2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:06.04 (2) 1:10.18 (11) 2:16.22 0.17 1.26 Salomon

3 13 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:08.23 (14) 1:08.90 (2) 2:17.13 1.08 8.02 Rossignol

4 47 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 1:08.32 (17) 1:08.84 (1) 2:17.16 1.11 8.24 Rossignol

5 1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:05.82 (1) 1:11.44 (27) 2:17.26 1.21 8.98 Atomic

6 3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:06.51 (4) 1:10.92 (23) 2:17.43 1.38 10.24 Rossignol

7 28 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:08.45 (21) 1:09.03 (3) 2:17.48 1.43 10.62 Rossignol

8 12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:07.71 (11) 1:09.83 (7) 2:17.54 1.49 11.06 Rossignol

9 11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:07.68 (10) 1:09.91 (10) 2:17.59 1.54 11.43 Atomic

10 31 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:08.23 (14) 1:09.38 (4) 2:17.61 1.56 11.58 Head

11 8 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:07.30 (7) 1:10.35 (12) 2:17.65 1.60 11.88 Rossignol

12 16 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:08.26 (16) 1:09.63 (5) 2:17.89 1.84 13.66 Head

13 6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:06.72 (5) 1:11.19 (25) 2:17.91 1.86 13.81 Salomon

14 9 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:07.19 (6) 1:10.90 (22) 2:18.09 2.04 15.14 Head

15 7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:07.44 (8) 1:10.74 (20) 2:18.18 2.13 15.81 Head

16 18 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:08.39 (19) 1:09.85 (9) 2:18.24 2.19 16.26 Blizzard

17 21 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:07.94 (12) 1:10.65 (17) 2:18.59 2.54 18.86 Dynastar

18 15 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:07.67 (9) 1:11.22 (26) 2:18.89 2.84 21.08 Atomic

19 14 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:08.36 (18) 1:10.59 (16) 2:18.95 2.90 21.53 Dynastar

20 29 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:08.83 (22) 1:10.38 (14) 2:19.21 3.16 23.46 Salomon

21 22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:09.45 (27) 1:09.79 (6) 2:19.24 3.19 23.68 Salomon

22 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:07.99 (13) 1:11.49 (28) 2:19.48 3.43 25.46 Salomon

23 49 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:09.10 (25) 1:10.65 (17) 2:19.75 3.70 27.47 Head

24 43 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER 1:09.62 (30) 1:10.35 (12) 2:19.97 3.92 29.10 Atomic

25 25 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.52 (29) 1:10.54 (15) 2:20.06 4.01 29.77 Head

25 19 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:08.97 (23) 1:11.09 (24) 2:20.06 4.01 29.77 Atomic

27 10 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:09.25 (26) 1:10.89 (21) 2:20.14 4.09 30.36 Blizzard

28 26 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:09.48 (28) 1:10.69 (19) 2:20.17 4.12 30.59 Fischer

NON HANNO CONCLUSO LA SECONDA MANCHE

20 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic