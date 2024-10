Sci alpino, Marcel Hirscher incerto sul rientro: “A Soelden solo se sarò nella condizione giusta”

Sta per concretizzarsi un attesissimo ritorno nella Coppa del Mondo di sci alpino: nella stagione 2024-2025 tornerà nel Circo Bianco Marcel Hirscher dopo cinque anni dal suo ritiro. L’austriaco, vincitore di otto sfere di cristallo, gareggerà sotto i colori dell’Olanda, la nazionalità della madre. Non sarà l’unico ritorno: infatti rientrerà anche Lucas Braathen che gareggerà invece per il Brasile.

Hirscher si sta allenando in questi giorni per cercare di cominciare la stagione già dall’opening di Soelden di fine mese proprio sul Rettenbach, che ospiterà come sempre la prima gara della stagione. Allenamenti che vanno avanti spediti con il padre Ferdinand dopo una bronchite che aveva rallentato la preparazione.

Il salisburghese avrà una wild card per partire subito dopo i trenta nel gigante di apertura, ma non è ancora sicuro di parteciparvi, come dichiarato ai microfoni di Servus TV: “Sarebbe un ottimo inizio per il mio progetto, non c’è dubbio. È il mio desiderio, ma oggi non posso assicurare niente”.

“Mancano ancora tre settimane, che saranno decisive per capire se sarò in forma o se avrò bisogno di altre due settimane o forse un mese in più. Prima o poi ci sarò, perché è un mio desiderio e perché ci tengo davvero“.