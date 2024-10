Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo generale 2024-2025: duello Shiffrin-Gut, incognita Vlhova. E le azzurre…

Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e come ormai succede da moltissimi anni la stagione comincia da Soelden. Il consueto appuntamento sul Rettenbach dà il via alla stagione, anche se le protagoniste in campo femminile non sono assolutamente cambiate e rimangono ancora le stesse. Una lotta per la conquista della sfera di cristallo che dovrebbe coinvolgere Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, con la svizzera che difende il titolo vinto lo scorso marzo, ma attenzione anche alle rivali, qualcuna che arriva proprio dall’Italia.

Ai nastri di partenza è chiaro che ci potrebbe essere un appassionante duello tra Gut-Behrami e Shiffrin. Entrambe in questa stagione non correranno una specialità: la svizzera lascerà perdere come sempre gli slalom, mentre l’americana ha comunicato che vivrà un anno senza discese libere. Una situazione che apre a scenari abbastanza similari, visto che entrambe dovranno essere perfette nella specialità che manca alla rivale, cercando di ottenere il maggior numero di punti.

Su questo piano Shiffrin sembra essere leggermente favorita, visto che l’americana ha meno concorrenza in slalom o comunque riesce ad esprimere una maggior superiorità tra i rapid gates rispetto a quanto fa Gut-Behrami in discesa libera, considerando che ci sono comunque molte atlete che possono lottare per la vittoria nella velocità. Bisognerà poi capire quante gare salterà Shiffrin durante la stagione e se si prenderà dei weekend di pausa, mentre dall’altra parte la svizzera dovrà cercare di mantenere la stessa straordinaria continuità della passata stagione, quando praticamente saliva sul podio ad ogni gara disputata.

Ma sarà solo un duello o ci potranno essere delle rivali? Un’incognita è certamente rappresentata da Petra Vlhova, anche perché la slovacca non è assolutamente al 100% dopo l’operazione per la rottura del legamento crociato nella passata stagione. Salterà sicuramente Soelden ed è probabile che ritornerà nello slalom di Levi. Difficile pensare ad una Vlhova che possa in questi mesi partecipare anche a gare di velocità, con la slovacca che dovrà puntare tutto su gigante e slalom per giocarsi le sue carte.

Si aprono dunque possibilità ed ecco che da casa Italia c’è chi vuole provare ad approfittarne. Chiaramente la più indicata sembra essere Federica Brignone, che sogna una clamorosa seconda sfera di cristallo nella sua bacheca e che lo scorso anno ha concluso al secondo posto non lontana assolutamente da Gut-Behrami. La valdostana fa le stesse gare di Gut-Behrami, con la possibilità anche di provare a prendersi qualche punticino in slalom, dove comunque l’azzurra può tranquillamente valere anche una qualificazione alla seconda manche. Servirà, però, una continuità eccezionale per Brignone, che ha come obiettivo quello di lottare per la coppa di gigante e di superG, senza dimenticare i progressi fatti anche in discesa libera, dove possono arrivare piazzamenti e punti importanti per il suo sogno.

Marta Bassino ha dimostrato di essere sempre più polivalente in questi anni, riuscendo a vincere anche in discesa libera in Coppa del Mondo, oltre all’oro mondiale in superG. La piemontese, però, per provare ad ambire a traguardi importanti deve assolutamente cominciare dal suo gigante, cercando di ritrovare quel podio perduto nella passata stagione. Le prime settimane di gare saranno assolutamente fondamentali per capire se Bassino può davvero essere una sorpresa.

C’è poi il capitolo Sofia Goggia, ma anche sulla bergamasca c’è il dubbio sulla sua condizione in questo avvio di stagione dopo l’infortunio al piede e il lungo recupero. Non ci sarà a Soelden e da capire se deciderà già di tornare con i giganti di Killington e Tremblant, oppure comincerà addirittura dalle gare veloci di Beaver Creek. Per sognare di essere competitiva per la Coppa, Goggia deve prima di tutto stare bene tutto l’anno e soprattutto dominare nella velocità, cercando poi di limitare i danni in gigante, dove comunque era tornata ad essere una presenza costante nella Top-10.