Sci alpino, la competitività di Marcel Hirscher tutta da verificare. Però lui non torna per fare la comparsa…

Una delle ragioni di maggiore interesse attorno alla Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2024-25 è rappresentata dal ritorno in attività di Marcel Hirscher. Ormai diventato produttore di sci, l’austriaco ha deciso anche di rimetterseli ai piedi, intraprendendo una seconda carriera da atleta. La domanda è semplice, cosa ci possiamo aspettare da questo comeback?

Diciamo subito che tornare in azione a 35 anni e dopo ben cinque stagioni di pausa non è uno scherzo. Lo iato agonistico è stato lungo e, soprattutto, il salisburghese non aveva pianificato il rientro. Il suo caso appare, dunque, totalmente diverso rispetto a quello del collega Lucas Pinheiro Braathen o di Therese Johaug nello sci di fondo.

Il primo è ben più giovane (classe 2000) e si è preso un inverno sabbatico de facto, ben sapendo quale sarebbe stata la sua evoluzione. La seconda sarà navigata tanto quanto Marcel, ma pratica uno sport dove la parabola agonistica può essere differente rispetto allo sci alpino, si è fermata due anni (non cinque) e ha sempre tenuto aperta la porta al ritorno, restando allenata e in salute.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, è evidente come il ritorno sotto bandiera olandese (il Paese della madre) sia un autentico cuscinetto per permettere a Hirscher di avere a disposizione un team privato nei fatti e, soprattutto, di non avere l’assillo di dover ottenere risultati di peso a tutti costi. Un obbligo, se fosse rimasto membro della federazione austriaca, anche banalmente per guadagnarsi il posto del massimo circuito.

Insomma, la competitività di Marcel è un’incognita assoluta. “Non credo abbia dimenticato come si scia” ha detto Marco Odermatt. Vero, il talento non si perde. Resta da capire se la condizione atletica e l’organismo del salisburghese sosterranno questo dono naturale. Una certezza, però, ce l’abbiamo. Se Hirscher ha deciso di effettuare questo passo, non vorrà essere una comparsa.