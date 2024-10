Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: Marco Odermatt troverà un rivale credibile?

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 prenderà il via nel corso del fine settimana in arrivo con il classico esordio del gigante sul ghiacciaio di Soelden (Austria). Le porte larghe apriranno la nuova stagione, confidando di vivere davvero un’annata all’insegna della competizione. Tutto però dipenderà da Marco Odermatt.

Il fuoriclasse elvetico, infatti, sta dettando legge in una maniera letteralmente clamorosa. La scorsa stagione, dopotutto, l’ha visto trionfare nella classifica generale con 1947 punti contro i 1073 del secondo, il connazionale Loic Meillard. Un distacco siderale. Medesimo discorso nella coppa di gigante con Odermatt che ha chiuso con 900 punti contro i 468 del rivale.

In poche parole, nello sci attuale, e nel gigante, non c’è storia. Tutto dipende da Marco Odermatt. Il ventisettenne nativo di Buochs è già oggi uno degli interpreti più grandi di sempre tra le porte larghe, con un 2023-2024 concluso con il record di 9 vittorie su 10 gare disputate. Nel complesso lo svizzero è già arrivato a 37 successi complessivi in Coppa del Mondo, 23 tra le porte larghe. Numeri da far tremare i polsi.

Lo sanno, soprattutto, i suoi avversari. Chi proverà a opporsi al suo strapotere? I nomi sono i soliti. Da Loic Meillard a Filip Zubcic, da Henrik Kristoffersen a Zan Kranjec. Chance di Coppa? Quasi zero, a meno che il fuoriclasse elvetico non si infortuni o si distragga. Per gli altri l’obiettivo sarà qualche successo di tappa qua e là. Essere coevi con uno dei più grandi di sempre è una discreta sfortuna…