Sci alpino, Bassino e Brignone lanciano la sfida alle favorite Shiffrin e Gut-Behrami a Soelden

Tutto pronto a Soelden per il consueto appuntamento di inizio stagione per la Coppa del Mondo di sci alpino. In campo femminile ci sarà sicuramente grande battaglia, visto che sono molte le atlete che possono ambire all’acuto nella prima stagione. L’anno passato a vincere fu Lara Gut-Behrami, che si presenta anche da detentrice della sfera di cristallo sia generale sia di specialità, ma la stessa svizzera ha dichiarato di non sentirsi ancora al 100% dopo un ultimo mese di preparazione decisamente complicato e in cui ha avuto numerosi problemi.

Il grado di principale favorita passa allora nelle mani di Mikaela Shffrin. L’americana, che vanta due vittorie sul Rettenbach nel 2014 e poi nel 2021, sarà al cancelletto di partenza in ottima forma e sicuramente con l’obiettivo di centrare il primo successo stagionale. Per la nativa di Vail saranno fondamentali le prove tecniche per lottare con Gut-Behrami per la conquista della Coppa del Mondo generale, visto che l’americana ha fatto sapere che non gareggerà in discesa.

Tra le due litiganti spera di godere Federica Brignone. La valdostana è certamente nel lotto delle favorite per la vittoria finale sua una pista che decisamente le porta bei ricordi. Su tutti la vittoria nel 2015 (la prima in assoluto nella sua fantastica carriera), ma poi successivamente anche i tre secondi posti nel 2018, 2020 e 2023. Brignone vuole subito partire forte e ha certamente come obiettivo quello di provare a vincere la coppa di gigante in questa stagione.

Soelden ha visto spesso bandiere italiane sul podio e certamente nel 2020 la doppietta azzurra è indimenticabile. In quella occasione vinse Marta Bassino, che si presenta al via con la voglia di riscattare la deludente passata stagione in gigante, visto che non è mai riuscita a chiudere tra le prime tre. Il podio manca dal gennaio 2023 (seconda a Kranjska Gora) e anche Bassino cerca subito un’ottima partenza per ritrovare la fiducia e soprattutto prendere entusiasmo in vista di una prima parte di stagione ricca di giganti.

Fari puntati anche sulla svedese Sara Hector e sulla neozelandese Alice Robinson, che sono assolutamente della partita non solo per il podio, ma anche per la vittoria. Assenze decisamente importanti fin da questo esordio come quelle di Petra Vlhova e Valerie Grenier, che stanno entrambe ancora recuperando dall’infortunio della passata stagione. Per loro ci sarà ancora da aspettare un attimo, ma dopo Soelden ci sarà quasi un mese per tornare nuovamente al cancelletto di partenza.