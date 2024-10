Rugby, Serie A élite 2024-2025: Colorno e Fiamme Oro vittoriose nei posticipi della terza giornata

Si completa la terza giornata della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby: nei posticipi domenicali si registrano le vittorie con bonus offensivo di Colorno e Fiamme Oro. Gli emiliani si portano al quinto posto in classifica a quota 9, proprio davanti ai cremisi, sesti a quota 6.

Nel derby emiliano il Colorno sfrutta il fattore campo e domina contro i Lyons, sconfitti per 42-18: incontro sui binari dell’equilibrio per mezz’ora, poi una meta tecnica fa scappare via i padroni di casa sul 17-6 e lascia in 14 contro 15 gli ospiti fino al termine della prima frazione, che si chiude sul 20-6. Nella ripresa il Colorno continua a spingere ed allo scoccare dell’ora di gioco arriva la marcatura che vale il punto di bonus e chiude la partita sul 37-13. Una meta non trasformata per parte, infine, porta lo score sul definitivo 37-13.

Vittoria esterna per le Fiamme Oro, al primo successo stagionale: i cremisi violano il campo del Mogliano Veneto, passando col punteggio di 13-29. I padroni di casa si portano in vantaggio con un piazzato, ma i poliziotti replicano e scappano via con tre mete tra il 12′ ed il 35′, arrivando a metà gara sul 3-19. Il Mogliano Veneto accorcia fino al 13-19 al 74′, ma negli ultimi 6′ gli ospiti prima mettono al sicuro la vittoria con un piazzato di Canna al 76′, poi centrano il punto di bonus offensivo con la meta di Forcucci proprio al minuto 80 per il 13-29 finale.

TABELLINI

Colorno, HBS Stadium – domenica 27 ottobre 2024

Serie A Elite Maschile, III giornata

HBS Colorno v SITAV Rugby Lyons 42-18 (20-6)

Marcatori: p.t. 10’ m. Waqanibau tr. Ceballos (7-0); 16’ c.p. Russo (7-3); 20’ drop Russo (7-6); 22’ c.p. Ceballos (10-6); 30’ m. di punizione (17-6); 34’ c.p. Ceballos (20-6) s.t. 42’ m. Corona tr. Ceballos (27-6); 49’ m. Minervino tr. Russo (27-13); 50’ c.p. Ceballos (30-13); 60’ m. Ferrara tr. Ceballos (37-13); 63’ m. Minervino (37-18); 78’ m. Lastra Masotti (42-18).

HBS Colorno: Fernandez; Corona; Ceballos (64’ Pavese), Waqanibau; Batista; Hugo, Del Prete (cap, 64’ Palazzani); Koffi, Cachan (60’ Roldan), Mbanda (76’ Adorni); Ruffolo, Van Vuren (60’ Mordacci); Leso (56’ Lastra Masotti), Ferrara (70’ Nisica), Lovotti (52’ Ascari). All. Garcia.

SITAV Rugby Lyons: Cuminetti; De Klerk; Castro, Rodina (57’ Steenkamp); Bruno (cap); Russo, Via (70’ Dabalà); Moretto (25’ Bance), Beletti (74’ Dabalà), Cisse; Bur, Ruiz (59’ Cemicetti); Carones (47’ Torres), Minervino (60’ Maggiore), Libero (56’ Acosta). All. Urdaneta.

Arb.: Bottino. AA1: D’Elia; AA2: Chirnoaga. 4° uomo: Luzza. TMO: Liperini.

Cartellini: 30′ pt. giallo Russo (Sitav Lyons).

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 6/6; Russo (SITAV Rugby Lyons) 2/4; Hugo (HBS Colorno) 0/1.

Note: Giornata soleggiata (17°), leggera brezza da ponente (8.75 km/h). Campo pesante. Circa 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5; SITAV Rugby Lyons 0.

Player of the match: Poasa Waqanibau (HBS Colorno).

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – domenica 27 ottobre 2024

Serie A Elite Maschile, III giornata

Mogliano Veneto Rugby vs Fiamme Oro Rugby 13-29 (3-19)

Marcatori: pt.9′ cp. Ferrarin (3-0); 12′ m. Fusari, tr. Di Marco (3-7); 26′ m. Drudi (3-12); 35′ m. Forcucci, tr. Di Marco (3-19); st. 51′ m. Peruzzo, tr. Ferrarin (10-19); 74′ cp. Ferrarin (13-19); 76′ cp. Canna (13-22); 80′ m. Forcucci, tr. Canna (13-29).

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo, Passarella (70′ Scalabrin), Va’Eno (54′ Vanzella), Dal Zilio (Cap.); Ferrarin, Casilio (54′ Bellotto); Koroiyadi (54′ Brevigliero), Marini, Pettinelli; Baldino, Lazzaroni (54′ Carraro); Gallorini (47′ Ceccato N.), Gasperini (47′ Stefani), Borean (67′ Gentile). All.:Marco Caputo.

Fiamme Oro Rugby: Canna (Cap.); Crea, Forcucci, Fusari F., Guardiano; Di Marco, Tomaselli (55’ Marinaro); De Marchi, Vian (45′ Fragnito), Drudi (41’ Angelone); Piantella, Stoian: Morosi (58′ Romano), Taddia (50’ Carnio), Barducci (50’ Bartolini). All: Daniele Forcucci.

Arb. Andrea Piardi. AA1 Clara Munarini, AA2 Mirco Sergi. Quarto Uomo: Filippo Bertelli. TMO: Stefano Penné.

Cartellini: 38′ giallo Canna (Fiamme Oro Rugby).

Calciatori: Ferrarin 3/3 (Mogliano Veneto Rugby); Di Marco 3/5, Canna 2/2 (Fiamme Oro Rugby).

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 20° C., terreno di gioco appesantito, spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; Fiamme Oro Rugby 5.

Player of the Match: Gianluca Tommaselli (Fiamme Oro Rugby).

SERIE A ELITE MASCHILE RUGBY 2024-2025

Serie A Elite Maschile – III giornata

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza 33-3 (5-0) – giocata venerdì

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927 35-20 (5-0) – giocata sabato

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 13-17 (1-4) – giocata sabato

HBS Colorno v Sitav Lyons 42-18 (5-0)

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby 13-29 (0-5)

Classifica

Rugby Viadana 1970 15, Femi-CZ Rovigo 14, Valorugby Emilia 14, Petrarca Rugby 11, HBS Colorno 9, Fiamme Oro Rugby 6, Rangers Vicenza 4, Mogliano Veneto Rugby 1, Lazio Rugby 1927 0, Sitav Lyons 0.

Prossimo turno – IV giornata

02.11.24 – ore 14.30

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo – diretta Rai Sport

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby

03.11.24 – ore 14.30

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby v HBS Colorno