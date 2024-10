Rugby, Serie A élite 2024-2025: Viadana-Vicenza 33-3 nell’anticipo della terza giornata

La Serie A élite 2024-2025 di rugby vede andare in archivio l’anticipo della terza giornata della regular season con il Viadana 1970 che liquida per 33-3 i Rangers Vicenza, conquista il punto di bonus offensivo e resta così in testa alla classifica a punteggio pieno.

I Leoni mantovani chiudono la pratica già nella prima metà del primo tempo: dopo il piazzato ospite di Zaridze al 2′, arrivano infatti le mete dei padroni di casa con Ciardullo all’8′, Andrea Denti al 12′ (non trasformata) e Ciofani al 20′ per il 19-3.

La marcatura di Oubina al 38′ consegna il punto di bonus offensivo già al crepuscolo della prima frazione. Nella ripresa al 50′ arriva anche il giallo per Cimenti, che lascia gli ospiti in 14 contro 15 per 10′ e consegna la meta tecnica al Viadana, che si porta sul 33-3, punteggio sul quale si chiuderà poi la gara.

TABELLINO

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – venerdì 25 ottobre 2024

Serie A Elite Maschile, III giornata

Rugby Viadana 1970 v Rangers Rugby Vicenza 33-3 (26-3)

Marcatori: p.t. 2’ c.p. Zaridze (0-3), 8’ m. Ciardullo tr. Roger Farias (7-3), 12’ m. Denti (12-3), 20’ m. Ciofani tr. Roger Farias (19-3), 38’ m. Oubina tr. Roger Farias (26-3); s.t. 51’ meta di punizione Rugby Viadana 1970 (33-3).

Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo, De Villiers, Jannelli (60’ Bronzini), Ciofani; Roger Farias (49’ Brisighella), Baronio (55’ Di Chio); Locatelli (47’ Marchiori), Wagenpfeil, Boschetti; Catalano (70’ Ruiz), Zanatta; Mignucci (60’ Oubina R.), Denti (50’ Dorronsoro), Oubina A. (60’ Fiorentini). All.: G. Pavan.

Rangers Rugby Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Filippetto, Sanchez, Galliano (60’ Pirruccio); Palazzini (50’ Pozzobon), Panunzi (65’ Poletto); Roura, Gomez (60’ Trambaiolo), Tonello; Eschoyez, Riedo (Bolzon 70); Traore (55’ Vila Recio), Cimenti (50’ Franchetti), Braggie (55’ Zago). All.: Cavinato.

Arb.: Favaro (Venezia).

Cartellini: 50’ giallo Cimenti Borrell (Rangers Rugby Vicenza ASD).

Calciatori: Roger Farias (Rugby Viadana 1970) 3/4, Sebastien Zaridze (Rangers Rugby Vicenza ASD) 1/1.

Note: serata piovosa , circa 17°, campo pesante, 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5, Rangers Rugby Vicenza ASD 0.

Player of the Match: Oubina Alan (Rugby Viadana 1970).

SERIE A ELITE MASCHILE RUGBY 2024-2025

Risultati III giornata

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza 33-3 (5-0)

26.10.24 – ore 14.00

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927

26.10.24 – ore 16.00 – diretta Rai Sport

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

27.10.24 – ore 14.30

HBS Colorno v Sitav Lyons

27.10.24 – ore 15.00

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

Classifica

Rugby Viadana 1970* 15, Valorugby Emilia 10, Petrarca Rugby 10, Femi-CZ Rovigo 9, Rangers Vicenza* 4, HBS Colorno 4, Fiamme Oro Rugby 1, Mogliano Veneto Rugby 1, Lazio Rugby 1927 0, Sitav Lyons 0.

* = una partita in più.