Rugby femminile, l’Italia scavalca gli USA nel ranking mondiale

Si è conclusa la WXV e l’Italia ha chiuso battendo, non senza fatica, il Sudafrica, chiudendo il torneo al terzo posto. Un risultato che è valso la già scontata qualificazione ai prossimi Mondiali e che, soprattutto, porta le azzurre nella seconda fascia di merito in vista del sorteggio dei gironi.

Il ranking femminile, infatti, vede l’Inghilterra confermata al primo posto, che allunga ancora sul Canada, secondo e battuto proprio dalle britanniche. Il podio si chiude con la Nuova Zelanda, che vince contro la Francia e avvicina le canadesi per il secondo posto. Fuori dal podio c’è la Francia, quarta, mentre al quinto posto balzo in avanti dell’Australia, vittoriosa contro la Scozia.

Classifica che non si muove scendendo, con l’Irlanda sesta dopo il successo sugli USA, mentre scende al settimo posto la Scozia. All’ottavo posto, ultimo valido per la seconda fascia di merito, salgono le azzurre, come detto, che superano gli USA, noni. La top ten si chiude con il Galles, che guadagna 0,48 punti.

RANKING RUGBY FEMMINILE AL 14 OTTOBRE

1 Inghilterra 97.56 (+0.59)

2 Canada 89.31 (-0.59)

3 Nuova Zelanda 88.64 (+1.39)

4 Francia 85.11 (-1.39)

5 Australia 78.10 (+1.09)

6 Irlanda 78.03 (+0.77)

7 Scozia 76.82 (-1.09)

8 Italia 74.75 (+0.55)

9 USA 74.20 (-0.77)

10 Galles 72.58 (+0.48)

11 Giappone 66.41 (-0.48)

12 Sudafrica 66.18 (-0.55)

13 Spagna 65.42 (+0.47)

14 Russia 61.10

15 Samoa 60.56