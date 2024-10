Rugby femminile, Italia qualificata ai Mondiali 2025 in Inghilterra! Vittoria contro il Sudafrica

Belle notizie arrivano dalla Nazionale italiana di rugby femminile. La formazione allenata da Giovanni Raineri ha staccato il biglietto per la World Cup che si disputerà l’anno prossimo in Inghilterra e il cui via è previsto il 22 agosto 2025. Il tutto è diventato realtà grazie all’affermazione contro il Sudafrica sul punteggio di 23-19, la seconda vittoria delle azzurre nel WXV2.

Un successo significativo contro le padrone di casa dal peso specifico importante, in cui a emergere tra le fila nostrane sono state soprattutto le qualità difensive e poi anche la capacità di tramutare in mete quanto si è riuscito a creare contro le Springboks. Le sudafricane hanno provato a far valere la loro fisicità, ma l’Italia ha saputo fare di necessità virtù e centrare l’obiettivo.

Il via non è stato delle migliori per le ragazze di Raineri, andate sotto per la meta di Babalwa Latsha all’11’, con annessa trasformazione tra i pali di Nadine Roos. Ci ha pensato Silvia Turani al 14′ a riportare in linea di galleggiamento con la meta. Cosa che si è replicata al 36′ e al 40′ con Michela Sillari e Turani, con la n.13 che ha trasformato tra i pali. Il Sudafrica ha reagito al 48′ al 51′ con due mete firmate da Aseza Hele e da Ayanda Malinga, ma due calci di punizione concretizzati da Beatrice Rigoni al 63′ e al 72′ hanno permesso alla compagine nostrana di festeggiare.

“Siamo soddisfatte della qualificazione, ma consapevoli che il lavoro è appena iniziato. È la prima volta in cui l’Italia partecipa a tre Coppe del Mondo consecutive, una forte testimonianza della crescita del nostro movimento. Dobbiamo ringraziare i Club in cui giocano le nostre atlete: una qualificazione ai Mondiali è sempre frutto di un lavoro collettivo, che riguarda tutti e che vede nella Nazionale il terminale del processo. Ora aspettiamo di conoscere i nomi delle nostre avversarie nella fase a gironi, poi inizieremo a pianificare una stagione lunga, che dovrà portarci in Inghilterra nella miglior condizione possibile“, ha dichiarato il tecnico della Nazionale.

Ottava nel ranking internazionale, la selezione del Bel Paese sarà inserita nella seconda fascia in occasione del sorteggio che il prossimo 17 ottobre definirà i gironi della Rugby World Cup “Inghilterra 2025”.