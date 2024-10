Rugby femminile, l’Italia con il Galles alla ricerca della vittoria perduta

Torna in campo domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 16, l’Italia femminile del rugby. Nella seconda giornata dell’WXV 2 le azzurre affronteranno in Sudafrica il Galles, altra sfida affascinante dopo il ko subito contro la Scozia. Un altro match da 6 Nazioni e seconda occasione per Sgorbini e compagne di vendicare la sconfitta di pochi mesi fa.

Italia che, però, vuole anche dimenticare in fretta il brutto 0-19 subito una settimana fa con le scozzesi. Una sconfitta che ha messo in mostra la difficoltà delle azzurre nei punti d’incontro, in touche e nella costruzione di un gioco realmente pericoloso. E Nanni Raineri ha avuto pochi giorni per sistemare le cose e cambiare il trend.

Sono 5 i cambi rispetto alla sconfitta contro la Scozia. Out per infortunio Arrighetti e Maris, in prima linea torna la recuperata Turani, mentre Sara Tounesi viene spostata in terza linea e ritorna titolare anche Sgorbini. Lo spostamento di Sara Tounesi in terza linea permette infatti all’Italia di schierare contemporaneamente Duca e Fedrighi in seconda, mentre davanti torna titolare Vittoria Vecchini a tallonatrice. Nella trequarti ritorna a vestire una maglia da titolare Michela Sillari.

GALLES – ITALIA

Galles: 15 Jasmine Joyce, 14 Carys Cox, 13 Hannah Jones (c), 12 Kerin Lake, 11 Nel Metcalfe, 10 Lleucu George, 9 Keira Bevan; 8 Bethan Lewis, 7 Alex Callender, 6 Alisha Butchers, 5 Georgia Evans, 4 Natalia John, 3 Donna Rose, 2 Carys Phillips, 1 Gwenllian Prys

In panchina: 16 Molly Reardon, 17 Maisie Davies, 18 Sisilia Tuipulotu, 19 Alaw Pyrs, 20 Kate Williams, 21 Sian Jones, 22 Kayleigh Powell, 23 Courtney Keight

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Francesca Granzotto, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (c), 7 Francesca Sgorbini, 6 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

In panchina: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Vittoria Zanette, 19 Alessandra Frangipani, 20 Alissa Ranuccini, 21 Beatrice Veronese, 22 Sara Mannini, 23 Beatrice Capomaggi