Ranking WTA (28 ottobre 2024): Jasmine Paolini eguaglia il record di Francesca Schiavone!

Il 28 ottobre 2024 sarà un giorno che Jasmine Paolini ricorderà. La toscana si sta preparando in vista delle WTA Finals che si terranno a Riad (Arabia Saudita) dal 2 al 9 novembre, dove sarà impegnata in singolare e anche in doppio con Sara Errani. Tuttavia, la notizia di oggi che Jasmine ha migliorato ulteriormente la propria posizione in classifica mondiale.

Paolini, infatti, da questo lunedì è n.4 del mondo ed ha eguagliato il record di Francesca Schiavone che il 31 gennaio del 2011, dopo gli Australian Open, aveva raggiunto questa posizione. Un riscontro meritato, frutto di una stagione incredibile per l’allieva di Renzo Furlan, capace di raggiungere almeno gli ottavi in tutti gli Slam e soprattutto le Finali al Roland Garros e a Wimbledon, nello stesso anno.

Un aggiornamento frutto delle scadenze delle rivali, dal momento che l’azzurra non ha giocato questa settimana nel WTA 500 di Tokyo e nel WTA 250 di Guangzhou. Il riferimento, nel caso specifico, è all’americana Jessica Pegula e alla kazaka Elena Rybakina, scivolate al n.6 e 5 della classifica mondiale. Una graduatoria in cui è la bielorussa Aryna Sabalenka a comandare con 9016 punti davanti alla polacca Iga Swiatek (7970) e alla statunitense Coco Gauff (5230). Top-10 completata dalla cinese Qinwen Zheng (4540), vittoriosa a Tokyo, dall’americana Emma Navarro (3698), dalla russa Daria Kasatkina (3368) e dall’altra americana Danielle Collins (3176).

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 28 ottobre 2024

1. Aryna Sabalenka 9016

2. Iga Swiatek 7970

3. Coco Gauff 5230

4. Jasmine Paolini 5144

5. Elena Rybakina 4971

6. Jessica Pegula 4705

7. Qinwen Zheng 4540

8. Emma Navarro 3698

9. Daria Kasatkina 3368

10. Danielle Collins 3176

Tra le fila azzurre, detto di Paolini, Elisabetta Cocciaretto si conferma la n.2 d’Italia (n.54 del mondo). Una top-100 in cui le nostre giocatrici sono appena quattro, considerando Lucia Bronzetti (n.77), in semifinale a Guangzhou, e l’eterna Sara Errani (n.89). Una situazione da analizzare in considerazione dei successi singoli di Jasmine e della toscana in coppia con Sarita nel doppio, ma con pochi altri lampi.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 28 ottobre 2024

4. Jasmine Paolini 5144

54. Elisabetta Cocciaretto 1048

77. Lucia Bronzetti 887

89. Sara Errani 800

136. Martina Trevisan 558

163. Lucrezia Stefanini 466

205. Giorgia Pedone 352

211. Nuria Brancacio 347

291. Nicole Fossa Huergo 220

360. Tatiana Pieri 171