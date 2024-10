La vittoria di Sinner non conta nei precedenti con Alcaraz? Va a bilanciare un altro confronto ‘fantasma’ del passato

Il Six Kings Slam 2024 di tennis è stato vinto da Jannik Sinner, che ha battuto nella finale del torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Terza piazza per il serbo Novak Djokovic, il quale nella finale di consolazione ha sconfitto l’altro iberico Rafael Nadal.

Il torneo, dunque, come detto, non faceva parte del calendario dell’ATP Tour, dunque tutte le sfide che si sono giocate non rientreranno nel computo dei precedenti tra i tennisti che si sono incontrati in campo, in quanto quelli che si citano solitamente sono i risultati ottenuti sul circuito maggiore.

Nel novero dei precedenti considerati dall’ATP, infatti, non rientrano neppure quelli dei tabelloni di qualificazione, dei Challenger o dei Future: nonostante la sconfitta patita ieri, Carlos Alcaraz resta così in vantaggio sempre per 6-4 nei confronti di Jannik Sinner.

In realtà il tennista iberico vanta una settima vittoria nei confronti di Sinner, quella ottenuta nel Challenger di Alicante 2019 nei trentaduesimi, quando lo spagnolo si impose per 6-2 3-6 6-3. In quel caso si trattava comunque di un incontro ufficiale, ma non giocato sull’ATP Tour, mentre quella di ieri era una sfida non ufficiale.