Ranking ATP (3 ottobre 2024): Jannik Sinner sempre sul trono, Alcaraz distante 4000 punti

Jannik Sinner è uscito da Pechino con la conferma di un livello nel suo tennis complessivamente molto alto, che gli ha permesso di raggiungere la Finale dell’ATP500. Certo, l’altoatesino avrebbe preferito confermare il titolo dell’anno scorso, piuttosto che perdere nell’atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma alla fine il riscontro cinese va a dar seguito a una serie di grandi risultati che fanno dell’altoatesino il n.1 del mondo senza se e senza ma, in considerazione della sua continuità di rendimento.

Nell’aggiornamento odierno del ranking ATP, posteriore al torneo menzionato, Sinner è in vetta con 10930 punti, 4000 in più di Alcaraz, che si è preso la seconda posizione della graduatoria a discapito del tedesco Alexander Zverev. Una top-10 completata dal serbo Novak Djokovic, dai russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, dallo statunitense Taylor Fritz, dal norvegese Casper Ruud, dall’australiano Alex de Minaur e dal bulgaro Grigor Dimitrov.

RANKING ATP (TOP-10)

Giovedì 3 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 10930

2. Carlos Alcaraz 6930

3. Alexander Zverev 6705

4. Novak Djokovic 5520

5. Daniil Medvedev 5340

6. Andrey Rublev 4110

7. Taylor Fritz 4025

8. Casper Ruud 3885

9. Alex de Minaur 3620

10. Grigor Dimitrov 3490

Parlando nello specifico di casa Italia e detto di Sinner, alle sue spalle ha rafforzato la top-20 Lorenzo Musetti (n.17 del ranking), che spera nella settimana di Shanghai di continuare a mettere fieno in cascina. Molto bene anche Flavio Cobolli, nei quarti di finale a Pechino e per la prima volta in top-30, facendo valere con forza il suo ruolo di n.3 d’Italia.

A completare il quadro dei tennisti italici in top-40, ci sono Matteo Arnaldi (n.37) e Matteo Berrettini (n.40), costretto al ritiro a Tokyo dopo aver vinto il primo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp, ma a segno quest’oggi nel primo round del Masters1000 di Shanghai contro l’australiano Chris O’Connell. Un riscontro che non viene tenuto in considerazione nell’aggiornamento di cui stiamo parlando.

AZZURRI NELLA TOP-200

Giovedì 3 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 10930

17. Lorenzo Musetti 2425

29. Flavio Cobolli 1487

37. Matteo Arnaldi 1315

40. Matteo Berrettini 1245

42. Luciano Darderi 1228

50. Lorenzo Sonego 1046

76. Fabio Fognini 713

95. Luca Nardi 594

104. Francesco Passaro 533

107. Mattia Bellucci 520

146. Matteo Gigante 389

152. Stefano Napolitano 368

192. Stefano Travaglia 291