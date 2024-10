Quanti punti perde Sinner a Parigi-Bercy? Il margine su Alcaraz si ridurrà

Jannik Sinner non prenderà parte al Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a Parigi-Bercy, in Francia: l’azzurro a causa di un virus non scenderà in campo sul veloce indoor transalpino e tornerà a giocare direttamente alle ATP Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre.

L’azzurro, dunque, dovrà rinunciare ai 90 punti incamerati per gli ottavi raggiunti lo scorso anno e scenderà da quota 11420 a quota 11330. Sinner, ovviamente, resterà ampiamente il numero 1 del mondo, ma vedrà inevitabilmente ridursi il proprio vantaggio nei confronti del più immediato inseguitore.

Il margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo in graduatoria, nell’aggiornamento ufficiale era di 4300 punti, ma lo scorso anno l’iberico uscì all’esordio a Parigi-Bercy, dovendo scartare soltanto 10 punti, che andrebbe comunque ad incamerare nuovamente scendendo in campo questa sera.

Anche nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, Alcaraz dovesse dare forfait e non incamerare neppure quei 10 punti, le distanze da Sinner si accorcerebbero ugualmente, dato che lo spagnolo, al momento, ripartirebbe da quota 7110, a -4220 da Sinner.

RANKING ATP UFFICIALE

1 Jannik Sinner 11420

2 Carlos Alcaraz 7120 (-4300 punti da Sinner)

RANKING ATP VIRTUALE

1 Jannik Sinner 11330 (-90 rispetto alla classifica ufficiale)

2 Carlos Alcaraz 7110 (-10 punti rispetto alla classifica ufficiale) (-4220 punti da Sinner)