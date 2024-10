Tennis, Jannik Sinner: “Il virus passerà tra tre o quattro giorni. Nessuna paura per Torino e la Davis”

La notizia che ha sconvolto sicuramente il Masters 1000 di Parigi-Bercy è quella del ritiro di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha dovuto annunciare il suo forfait a causa di un virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi e che dunque non gli permetterà di scendere in campo da domani nell’ultimo 1000 della stagione.

Ai microfoni di Sky Sport, l’altoatesino ha spiegato la situazione: “Venerdì sera dopo l’allenamento non mi sono sentito benissimo, ma anche già i due giorni prima ero un po’ così così, ma pensavo fosse dovuto tutto alla stanchezza. Domenica siamo andati dal dottore, che mi ha detto che è un virus che passerà tra tre o quattro giorni. Già oggi mi sento un po’ meglio, ma il mio corpo non è allenato, non è forte abbastanza, sono un po’ disidratato”.

Il numero uno del mondo ha comunque voluto rassicurare sulle sue condizioni e che questo problema non pregiudica sicuramente il finale di stagione: “Può succedere tutto questo. E’ stata una stagione lunga, c’è questo problema, ma sicuramente tra tre o quattro giorni starò meglio e potrò cominciare a prepararmi per Torino”.

Sinner si sofferma poi in chiusura di intervista sugli obiettivi delle prossime settimane, con le Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga, che sono certamente due traguardi che Jannik vuole raggiungere: “Andrà tutto bene. Non ho assolutamente paura per Torino e la Coppa Davis. Faremo di tutto per essere li al 100%. Mi prenderò libero ancora oggi e domani, poi vediamo giovedì come starò. C’è abbastanza tempo per preparare molto bene le Finals a Torino”.