Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP a Vienna? C’è lo scontro diretto cruciale con Draper!

Lorenzo Musetti fa l’impresa e batte il numero 3 al mondo Alexander Zverev, raggiungendo le semifinali dell’ATP 500 di Vienna 2024. In realtà il tennista azzurro aveva già battuto il quotato tedesco nell’unico scontro diretto stagionale, andato in scena però (sempre ai quarti di finale) sulla sua amata terra rossa in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi.

Il successo odierno, sul veloce indoor della capitale austriaca, è dunque ancor più significativo considerando le caratteristiche dei due giocatori. Musetti, con i 200 punti ottenuti sin qui a Vienna, è già certo di fare un piccolo passo avanti nel ranking ATP rispetto al 17° posto che occupava lunedì 21 ottobre, balzando come minimo in 16ma piazza.

Il 22enne toscano, per eguagliare il suo best ranking di numero 15 al mondo (toccato per la prima volta il 26 giugno 2023), dovrà sconfiggere domani il mancino Jack Draper in un vero e proprio scontro diretto per la top15 della classifica.

Il bronzo olimpico in carica e semifinalista di Wimbledon, nel caso in cui dovesse vincere il prestigioso torneo viennese, salirebbe poi un altro scalino ritoccando il suo best ranking e balzando al 14° posto della graduatoria mondiale.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 28 OTTOBRE

Ranking lunedì 21 ottobre: 2425, 17° posto.

Punti da scartare lunedì 28 ottobre: 25 (Marsiglia 2024).

Punti da incamerare lunedì 28 ottobre: al momento 200 (Vienna 2024).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 2600 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2730 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2900 punti, 14° posto virtuale.