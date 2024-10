Quando il sorteggio dell’ATP di Parigi-Bercy 2024? Programma, orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner

L’appuntamento è per domani, venerdì 25 ottobre dalle 19.30. Sono queste le coordinate temporali sul sorteggio del tabellone principale dell’ultimo Masters1000 della stagione tennistica. A Parigi-Bercy si chiuderanno i battenti da questo punto di vista, in un torneo il cui inizio è previsto il 28 ottobre e la finale il 3 novembre.

Saranno sedici le teste di serie e Jannik Sinner svetta in questo senso. Reduce dal terzo 1000 conquistato a Shanghai in questo 2024, l’altoatesino vorrebbe far bene nel torneo parigino anche perché per un motivo o per l’altro in passato non ha mai fatto troppa strada. Un evento in cui mancherà il campione dell’anno passato, Novak Djokovic, la cui partecipazione al Master di fine anno a Torino è con il punto di domanda.

Risponderanno presente invece, salvo forfait dell’ultimo secondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del seeding), il tedesco Alexander Zverev (n.3 del seeding) il russo Daniil Medvedev (n.4 del seeding) e l’americano Taylor Fritz (n.5 del seeding). Teste di serie di cui farà parte anche Lorenzo Musetti (n.16 del seeding).

TESTE DI SERIE ATP PARIGI-BERCY 2024

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Daniil Medvedev

5. Taylor Fritz

6. Andrey Rublev

7. Casper Ruud

8. Grigor Dimitrov

9. Alex de Minaur

10. Stefanos Tsitsipas

11. Tommy Paul

12. Hubert Hurkacz

13. Holger Rune

14. Frances Tiafoe

15. Ugo Humbert

16. Lorenzo Musetti

POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER

Jannik Sinner, in qualità di testa di serie n.1, godrà del bye al primo turno e scenderà in campo nel secondo round. Avrà come avversario tutti i giocatori non facenti parte della top-16 dell’evento, tra i quali andranno considerati anche gli altri italiani Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Negli ottavi di finale, l’incrocio eventuale potrebbe essere con uno tra il n.13 e il n.16 del seeding e i nomi sono quelli del danese Holger Rune, dello statunitense Frances Tiafoe, del francese Ugo Humbert e per l’appunto di Lorenzo Musetti.

Nei quarti di finale, il sorteggio potrebbe riservare la pusterese uno tra i giocatori facenti parte dal n.5 al n.8 del tabellone, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud e il bulgaro Grigor Dimitrov. Nelle semifinali, i possibili incroci potrebbero esserci con il tedesco Alexander Zverev o con il russo Daniil Medvedev, mentre nell’atto conclusivo potrebbe andare in scena la tanto attesa sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Riepilogando schematicamente:

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra i quali gli italiani Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.

Ottavi di finale

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero il danese Holger Rune, lo statunitense Frances Tiafoe, il francese Ugo Humbert e Lorenzo Musetti.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz.

SORTEGGIO ATP PARIGI BERCY 2024

Venerdì 25 ottobre

Ore 19.30 sorteggio tabellone principale ATP – Nessuna copertura tv/streaming