Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? Le ipotesi per il debutto e le date turno per turno

Jannik Sinner prenderà parte al Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce indoor di Parigi-Bercy, in Francia: l’italiano esordirà direttamente al secondo turno, quando entreranno in gioco i primi 8 tennisti del seeding.

Il turno verrà però spalmato su due giorni: i primi incontri si disputeranno martedì 29, mentre gli altri si giocheranno mercoledì 30. Al momento dunque, restano aperte due ipotesi e non è possibile stabilire con certezza quando avverrà l’esordio di Sinner a Parigi-Bercy. Il primo rivale di Sinner uscirà dal confronto tra lo statunitense Shelton ed un qualificato.

Giovedì 31 ottobre, invece, andranno in scena tutti gli ottavi di finale, ed in questo caso il teorico accoppiamento sarebbe con sarebbe il numero 13, il danese Holger Rune. Venerdì 1° novembre si giocheranno tutti i quarti di finale, e l’ipotetico incrocio dell’azzurro sarà con il numero 5 del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz.

Sabato 2 sarà la volta delle semifinali, con l’azzurro che l’azzurro potrebbe sfidare il tedesco Alexander Zverev, numero 3. La finale avrà luogo domenica 3 alle ore 15.00: la parte bassa del tabellone è presidiata dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding.

CALENDARIO ATP MASTERS 1000 PARIGI-BERCY

Lunedì 28 ottobre, ore 11.00 Primo turno

Martedì 29 ottobre, ore 11.00 Primo e secondo turno

Mercoledì 30 ottobre, ore 11.00 Secondo turno

Giovedì 31 ottobre, ore 11.00 Ottavi di finale

Venerdì 1° novembre, ore 14.00 Quarti di finale

Sabato 2 novembre, ore 14.00 Semifinali

Domenica 3 novembre, ore 15.00 Finale