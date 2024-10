Puppo convinto: “Per vincere la Davis, Sinner deve giocare in doppio. Lo metterei insieme a…”

Dario Puppo si è soffermato sulle ATP Finals durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Se non vai alle Finals è penalizzante dal punto di vista dei soldi, ti tolgono qualcosa in percentuale. Spero che Djokovic ci vada, è legato all’Italia ma bisogna vedere quali sono i suoi piani, vedere tre partite con Djokovic cambiano le dinamiche di interesse. I sorteggi delle ATP Finals si faranno con i tornei dei 250 in corso, giovedì prossimo“.

L’esperto di tennis si è soffermato a lungo sulla Coppa Davis, parlando della suggestione di un doppio con Jannik Sinner e Matteo Berrettini: “Quando Sinner e Berrettini hanno giocato insieme in doppio non mi sono piaciuti, ma ora Sinner è diverso. Sonego è bravo ad adattarsi a quello che non fa l’altro, Berrettini non può cambiare ma questa Davis è frutto delle tre vittorie di Berrettini in singolare a Bologna e secondo me i punti che ti servono li vinci con Sinner e il doppio con Sinner“.

Dario Puppo ha poi proseguito: “Un Sinner che eventualmente vince le Finals e arriva a Malaga con grande ottimismo, gli altri lo guardano e dicono che hanno di fronte una delle migliori quattro-cinque annate di sempre, arriva lì e fa quello che sa fare. Vavassori non è forse abituato a queste partite, c’è il fascino di vedere insieme Sinner e Berrettini. Ad esempio contro gli USA mi giocherei Musetti e Sinner in singolare e poi Berrettini-Sinner in doppio, ma Vavassori è comunque un patrimonio del tennis italiano e spero che abbia un’occasione. Fossi capitano io metterei Berrettini al primo singolare, poi Sinner e Sinner-Musetti“.