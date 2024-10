Primo titolo con la Ferrari per Arthur Leclerc

Arthur Leclerc, fratello del pilota F1 Charles, ha ottenuto con la Ferrari 296 GT3 il titolo italiano nel Campionato GT Endurance settimana scorsa a Monza. Il monegasco è stato confermato campione solamente oggi, giovedì 31 ottobre 2024, con la proclamazione definitiva della classifica finale della competizione monzese.

Il 24enne monegasco ha firmato la serie italiana con la Rossa n. 27 della Scuderia Baldini in coppia con l’ex pilota F1 Giancarlo Fisichella e con Tommaso Mosca. Il successo è arrivato dopo la decisiva prova nel tempio della velocità ed una lunghissima lotta contro le Lamborghini del team VSR.

La Ferrari ha battuto in pista le auto della squadra di Vincenzo Sospiri, il risultato è stato però ‘congelato’ per qualche giorno. L’équipe legata al brand bolognese ha infatti presentato dei due appelli nel post gara di Monza, un’azione che è stata modificata in meno di sette giorni.

Leclerc può quindi festeggiare insieme ai propri compagni di squadra al termine del primo anno con le ruote coperte dopo le esperienze in FIA F2 e FIA F3. Il pilota Ferrari ha gareggiato quest’anno anche con i prototipi nell’European Le Mans Series a bordo di un’Oreca 07 Gibson LMP2 insieme a Panis Racing imponendosi nella 4h di Imola.

L’ex campione della Formula Regional Asian Championship si potrà ora concentrare sui rookie test del FIA World Endurance Championship in programma questa domenica in Bahrain. Leclerc guiderà una delle Ferrari 499p ufficiali che sabato si contenderanno il titolo piloti e costruttori contro Porsche e Toyota.