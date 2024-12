F1, Arthur Leclerc correrà con Ferrari: la coppia di fratelli è un record per il Mondiale. Definito il debutto

Arthur Leclerc sarà al volante della Ferrari durante le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 6-8 sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il monegasco prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz (che poi sarà regolarmente a bordo della Rossa per il resto del fine settimana) e affiancherà così il fratello maggiore Charles durante questa sessione. Per la prima volta nella storia della massima categoria automobilistica due fratelli saranno contemporaneamente in pista per lo stesso team.

Il 24enne, già da tempo membro della Scuderia di Maranello nel ruolo di pilota di sviluppo, è stato selezionato al posto di Ollie Bearman, il quale ha perso il suo status di rookie dopo aver disputato tre Gran Premi in Formula Uno, il numero massimo previsto dal regolamento per non perdere i diritti collegati a questa ragione (con la Ferrari a Jeddah, con la Haas a Baku e a San Paolo). Il pilota sarà poi ancora protagonista al volante della SF-24 in occasione dei test post stagionali previsti sul tracciato di Yas Marina, alternandosi con Antonio Fuoco.

Nel corso del 2024 Arthur Leclerc ha preso parte alla European Le Mans Series con Panis Racing e al Campionato Italiano GT con la Scuderia Baldini. Lo scorso anno corse in F2 con la scuderia DAMS riuscendo a raccogliere come miglior risultato il terzo posto in Australia, mentre in F3 vinse due gare nel 2021 con Prema Racing, team con cui fu secondo nella Regionale europea nel 2020. Suo fratello Charles cercherà di conquistare il maggior numero possibile di punti nella gara della domenica insieme a Carlos Sainz per cercare di vincere il Mondiale costruttori con la Ferrari.