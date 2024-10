Perché Jonathan Milan non farà l’inseguimento a squadre ai Mondiali su pista? L’obiettivo è uno solo

Jonathan Milan non farà parte del quartetto dell’Italia che a partire dalle ore 12.40 disputerà le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, che scatteranno quest’oggi a Ballerup, in Danimarca.

Nella sessione mattutina della prima giornata il commissario tecnico dell’Italia, Marco Villa, ha scelto di schierare la formazione composta da Davide Boscaro, Renato Favero, Francesco Lamon e Manlio Moro.

L’Italia, in questa specialità, si scontrerà con altri dieci quartetti, ovvero Polonia, Svizzera, Spagna, Cina, Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Giappone e Danimarca. I Paesi con i quattro migliori riscontri cronometrici disputeranno le semifinali.

Jonathan Milan, invece, sarà in gara nella specialità non olimpica dell’inseguimento individuale, nella quale lo scorso anno, a Glasgow, fu medaglia di bronzo, con il titolo e la medaglia iridata che andarono a Filippo Ganna, assente in questa edizione dei Mondiali.

La formula sarà la medesima della gara a squadre, con i quattro migliori tempi delle qualificazioni che daranno accesso alle semifinali, nelle quali i due vincitori andranno poi a contendersi l’oro. Per il bronzo lotteranno, invece, i due atleti con i migliori tempi nel primo turno esclusi dalla finalissima.