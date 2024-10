Ciclismo su pista, i quartetti dell’Italia dell’inseguimento a squadre per i Mondiali 2024

Inizieranno quest’oggi i Mondiali 2024 di ciclismo su pista, che si terranno a Ballerup, in Danimarca: nella sessione mattutina della prima giornata saranno subito all’opera i quartetti dell’Italia dell’inseguimento a squadre, e con la pubblicazione delle startlist sono state svelate le scelte del commissario tecnico azzurro.

Il CT dell’Italia, Marco Villa, ha scelto per le qualificazioni femminili, che scatteranno alle ore 11.30, il quartetto formato da Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, mentre per il settore maschile, al via alle ore 12.40, ha optato per la formazione composta da Davide Boscaro, Renato Favero, Francesco Lamon e Manlio Moro.

Tra le donne saranno 10 le Nazioni in gara, ovvero Messico, Polonia, Svizzera, Spagna, Cina, Belgio, Canada, Germania, Italia e Gran Bretagna, mentre tra gli uomini saranno 11 i Paesi al via, ovvero Polonia, Svizzera, Spagna, Cina, Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Italia e Danimarca.

Tra gli uomini, dunque, non vedremo all’opera Jonathan Milan, che sarà invece in gara soltanto nella specialità non olimpica dell’inseguimento individuale, con l’azzurro che proverà ad approfittare dell’assenza di Filippo Ganna per puntare ad un risultato di prestigio.

QUARTETTO FEMMINILE

Martina Fidanza

Letizia Paternoster

Chiara Consonni

Vittoria Guazzini

QUARTETTO MASCHILE

Davide Boscaro

Renato Favero

Francesco Lamon

Manlio Moro