Ranking UCI (8 aprile): Filippo Ganna super Milan e avvicina la top-10! L’Italia rafforza il piazzamento

Filippo Ganna si è sensibilmente avvicinato alla top-10 del ranking UCI, la classifica mondiale aggiornata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il fuoriclasse piemontese ha scalato una posizione grazie all’ottavo posto conseguito al Giro delle Fiandre e si è così issato in tredicesima posizione, a 194 punti di distacco dalla decima piazza occupata dal danese Jonas Vingegaard. Il portacolori della INEOS Grenadiers potrebbe ulteriormente migliorare la propria situazione in caso di risultato di lusso alla Parigi-Roubaix in programma domenica.

Nel frattempo il 29enne è diventato il miglior italiano perché ha scavalcato Jonathan Milan, che ha perso tre posizioni ed è così scivolato al 14mo posto con un ritardo di venti lunghezze da Ganna. A seguire figurano Antonio Tiberi (28mo, +1 rispetto a settimana scorsa) e Giulio Ciccone (37mo, +2), mentre Diego Ulissi risale tre scalini ed è 59mo. In top-100 sono presenti anche Christian Scaroni (79mo), Matteo Trentin (88mo) e Lorenzo Fortunato (98mo). Alberto Bettiol ha perso 37 piazze a causa dell’assenza alla Ronde ed è 145mo, mentre Simone Velasco ne ha recuperate 14 ed è 165mo.

L’Italia resta solidamente in quarta posizione nel ranking per Nazioni con 13.290,53 punti: ora il vantaggio si è fatto interessante nei confronti di Danimarca (12.176,62) e Paesi Bassi (11.793,29). Il Belgio svetta ampiamente al vertice precedendo Slovenia e Spagna. Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre e ha rafforzato la prima posizione con addirittura 7.146 punti di vantaggio sul belga Remco Evenepoel. L’olandese Mathieu van der Poel si trova in terza posizione davanti allo sloveno Primoz Roglic e al belga Jasper Philipsen, poi seguono lo svizzero Marc Hirschi e l’australiano Ben O’Connor.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 12.210

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.064

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.243

4. Primoz Roglic (Slovenia) 3.929

5. Jasper Philipsen (Belgio) 3.620

6. Marc Hirschi (Svizzera) 3.579

7. Ben Alexander O’Connor (Australia) 3.527,81

8. Mads Pedersen (Danimarca) 3.365,57

9. Biniam Girmay (Eritrea) 3.312

10. Jonas Vingegaard (Danimarca) 2.996,57

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

13. Filippo Ganna 2.802,67

14. Jonathan Milan 2.782,86

28. Antonio Tiberi 1.858

37. Giulio Ciccone 1.628

59. Diego Ulissi 1.335

79. Christian Scaroni 1.025

88. Matteo Trentin 954

98. Lorenzo Fortunato 905

110. Edoardo Zambanini 842

121. Giulio Pellizzari 804

138. Vincenzo Albanese 737,5

143. Filippo Zana 715,14

145. Alberto Bettiol 704

165. Simone Velasco 622

173. Matteo Moschetti 598

177. Edoardo Affini 586,57

178. Davide Piganzoli 581

187. Filippo Baroncini 544,43

189. Davide Ballerini 540

191. Andrea Bagioli 531

194. Giovanni Aleotti 522,71

195. Andrea Vendrame 518

196. Lorenzo Rota 507

199. Alberto Dainese 500

RANKING UCI PER NAZIONI

1. Belgio 20.970,72

2. Slovenia 17.895,14

3. Spagna 15.728,43

4. Italia 13.290,53

5. Danimarca 12.176,62

6. Paesi Bassi 11.793,29

7. Francia 11.431,85

8. Australia 11.261,19

9. Gran Bretagna 10.811

10. Svizzera 9.466,6