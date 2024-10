Pattinaggio di figura: la stagione della danza tra presente e futuro con Guignard-Fabbri e Tali-Lafornara

Da un lato i veterani di sempre, dall’altro il nuovo che avanza. Da una parte la categoria Senior, dall’altra quella Junior. Ci aspetta una stagione 2024-2025 tutta da vivere nel mondo della danza sul ghiaccio, specialità di pattinaggio di figura che sarà caratterizzata per ciò che concerne l’Italia dai fenomeni Charléne Guignard-Marco Fabbri e dai giovanissimi Noemi Tali-Noah Lafornara.

I talentuosi danzatori di recente formazione, dopo un primo anno di “assestamento” si sono già ben distinti nel circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025, conquistando l’accesso alla Finale di Grenoble vincendo le tappe di Riga e di Bangkok. Si tratta di risultati molto importanti che, probabilmente, rappresentano in modo palese quel senso di continuità presente nella danza fin dagli inizi del nuovo millennio, con l’eredità lasciata da Barbara Fusar Poli-Maurizio Margaglio, seguita da Federica Faiella-Massimo Scali, Anna Cappellini-Luca Lanotte e, infine, proprio da Guignard-Fabbri.

I pilastri della squadra azzurra si apprestano a vivere invece l’ennesimo anno da protagonisti, in cui si ritroveranno a battagliare con gli avversari di sempre dal post Pechino 2022: stiamo parlando di Madison Chock-Evan Bates e di Piper Gilles-Paul Poirier. Attenzione però anche a Lilah Fear-Lewis Gibson da cui è atteso un exploit da un momento all’altro.

Ma c’è tuttavia un aspetto che trascende dalle sfumature meramente sportive. Perché oltre al risultato, oltre alle classifiche, alle medaglie, ai record che sicuramente arriveranno, l’ambizione di Charléne e Marco è quella di lasciare il segno, di donare ogni centimetro del proprio corpo in gara e donarsi al 100% a pubblico e giuria. In tal senso, appare evidente come i due, bellissimi, programmi scelti per questa stagione vadano a cercare proprio queste sensazioni, in un modo (come sempre) diverso rispetto agli altri anni. La speranza è che i due binomi, su binari diversi, riescano a dettare legge in ogni uscita di rilievo. Le condizioni ci sono tutte.