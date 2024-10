Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano allo Shanghai Trophy 2024. Secondi Beccari-Guarise

Continuano ad arrivare ottime risposte da Charléne Guignard-Marco Fabbri. I danzatori pilastro della Nazionale italiana di pattinaggio figura hanno infatti vinto per dispersione lo Shanghai Trophy 2024, secondo impegno di una stagione 2024-2025 che presto entrerà ufficialmente nel vivo con l’inizio del circuito Grand Prix.

Un successo netto, maturato grazie al miglior punteggio riscontrato in entrambi i punteggi. Nella rhythm dance infatti gli allievi di Barbara Fusar Poli si sono attestati in zona 84.99 (47.97, 37.02), mentre nel libero hanno raccolto 124.76 (69.08, 55.68) per il totale di 209.75. Si tratta di quasi cinque punti meno rispetto al Lombardia Trophy, ma in competizioni minori come queste l’aspetto più importante sta non tanto nel responso della giuria quanto nella performance dei protagonisti, apparsi in ottima condizione. Da segnalare poi la seconda piazza dei francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud (195.38) davanti ai padroni di casa Junfei Ren-Jianining Xing (151.94).

Bene anche Lucrezia Beccari-Matteo Guarise che, al debutto nella nuova annata sportiva, si sono accomodati al posto d’onore nelle coppie d’artistico cedendo il passo solo ai russi naturalizzati ungeresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, già in buona forma al Lombardia Trophy.

Il binomio tricolore ha ben impressionato nello short, commettendo qualche leggera imprecisione nel sollevamento e nella spirale della morte ottenendo 61.72 (32.45, 29.27). Una sbavatura nel triplo twist (livello 1) e nel triplo salchow in parallelo (ruotato solo doppio) hanno invece fermato la corsa del libero a 116.63 (56.55, 60.08) per 178.35, cinque lunghezze meno dei diretti avversari, vincitori con 183.20. Terzi invece i cinesi Yixi Yang-Shunyang Deng con 155.78.

In campo femminile infine trionfo poi per la sudcoreana Chaeyeon Kim, prima con 214.74 arginando la statunitense Bradie Tennell (196.61) e la belga Loena Hendrickx (179.78). Il segmento più lungo maschile si disputerà domani, sabato 5 ottobre.

